6’lı masa 2. tura hazırlanırken

6’lı masa liderleri ikinci tur buluşmalarının ilkini bu haftasonu Pazar günü CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecekler.

Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle kurulan bu emsali görülmemiş beraberlik toplumda kabul görüp arkasındaki halk desteği büyüdükçe, eşzamanlı olarak gerilemesi süren iktidarın tedirginliği ve paniği de artıyor.

Tırmandırılarak sürdürülen provokatif iddia ve sataşmaların arkaplanında bu var.

Ama seçim süreci ilerledikte daha kritik hale gelen bir ortamda 6 partinin alt kademelerinden sâdır olan kimi sorumsuz beyanlar da iktidarın ekmeğine yağ sürüyor.

Özellikle cumhurbaşkanı adaylığı ve diğer bazı hassas konularda çok daha dikkatli ve özenli davranılması ve konuşulması gerekirken, aksine tavırlar sıkıntıya sebep oluyor.

Bunlar tekrarlanmamalı ve devam etmemeli. Birlikteliğin sebebi ve gerekçesi olan ana hedef kesinlikle hatırdan çıkarılmamalı.

Başından itibaren bunca saldırıyı püskürtüp bunca tuzak ve provokasyonu boşa çıkararak bugünlere gelen ve kendilerini bağlayıcı mesajlarla, arayış içindeki topluma güvenilir bir adres olma iddiasını ortaya koyan 6 parti, sandıkta milletin reyleriyle tek adam rejimi tasfiye edilip parlamenter sisteme geçilinceye kadar bu birlikteliği sürdürmek zorunda.

Hiçbir partinin tek başına netice alamayacağını, başta kendileri olarak, herkes biliyor.

Onun için, anlamsız, ufuksuz ve kısır hesaplarla bu birlikteliğe gölge düşürüp ortak hedefi zora sokacak tavır, yaklaşım ve sözlerden herkes kaçınmalı. Zaman çekişme ve rekabet zamanı değil, birlik ve dayanışma zamanı.

6 partinin kendi aralarında da rekabete girip yarışacağı dönem, parlamenter sistem yerleştikten, demokratik hukuk devletinin kuralları işler hale geldikten, hür ve âdil seçim ortamı sağlandıktan sonra başlayacak.

Bu arada, 6’lı masaya tekrar hatırlatalım:

Artık aksiyon zamanı. Çok daha dinamik ve gündem oluşturacak çıkışlar yapılmalı. Ortak mitingler organize edilmeli. İstanbul Sözleşmesi, LGBT, Andımız, Nutuk ve Medenî Bilgiler gibi konulardaki söylemlerin tabanda yol rahatsızlığı giderecek ayarlar yapılmalı. Ve KHK’lar için ortak ses verilmeli.

Cumhurbaşkanlığını da, en az 400 milletvekilliğini de alabilmek için bunlar da şart...