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10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

6’lı Masa: Başörtüsü yasağına da, istismarına da hayır

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Ocak 2023, Salı
6’lı Masada liderlerin son toplantısından sonra yapılan açıklamadaki önemli mesajlardan biri başörtüsüyle ilgiliydi.

“12 Eylül’ün darbeci ve 28 Şubat’ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukukî bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz” cümlesiyle, birilerinin CHP üzerinden yaptığı “Bunlar gelirse başörtüsü yasağını yine hortlatırlar” propagandası ortak bir iradeyle boşa çıkarıldı.

CHP’nin, iktidarı “pas-gol” söylemi eşliğinde anayasa “atağı”na yönelten ezber bozucu yasa hamlesiyle ortaya koyduğu açılım ve verdiği teminat böylece diğer 5 partinin de imza attığı bir taahhütle pekiştirilmiş oldu.

Açıklamada devamla “Ancak insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü gollük pas olarak gören zihniyete esastan karşıyız” denildi.

Bu ifadeyle de iktidarın bu konuda uyguladığı istismar siyaseti topluca deşifre edildi.

“Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama Sayın Erdoğan’ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır” cümlesiyle de aynı mesaj kuvvetlendirildi.

Ve “İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir” çağrısı yapıldı.

Anlaşılan o ki, başörtüsü için anayasal düzenleme konusunda 6’lı Masa da bir çalışma yapacak ve kendi teklifini ortaya koyacak.

Ortak akıl ve istişareyle verilen bu cevap, hem geçmişte hepimize çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşatan başörtüsü yasağının geri gelmesine asla izin vermeyecek bir iradeyi yansıtıyor, hem de bu konu üzerinden yapılacak istismar siyasetlerinin önünü kesiyor.

Aynı zamanda da “pas-gol” muhabbetiyle tezgahlanan bir siyasî tuzağı boşa çıkarıyor.

Böylece, 6’lı Masadan önce boş bulduğu meydanda dilediği gibi at koşturup istismar etmedik konu ve değer bırakmayan iktidarın bu “konfor”u artık geri gelmeyecek şekilde elinden alınıyor. 6’lı Masanın sadece bu duruşu bile siyasete yeni bir denge getiriyor.

Ortak akıl ve istişarenin dengesini.

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