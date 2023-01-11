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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

6’lı Masa: Siyasî tarihimizde bir ilk

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Ocak 2023, Çarşamba
6’lı Masanın son toplantısından sonra yapılan açıklamadaki önemli mesajlardan bazılarını burada da kayda geçirelim:

* “İki yüzyıllık modernleşme, 150 yıllık Meclis, 100 yıllık Cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana akımların temsil edildiği bu işbirliği süreci siyasî tarihimizde bir ilk niteliği taşımaktadır.”

* “Bu işbirliği süreci ülkemizin siyasî ikliminde psikolojik bir dönüşüme öncülük etmektedir. İktidarın kendisinden farklı düşünen kesimleri düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinden tahakkümünü sürdürme çabasına karşı farklı düşünceleri ve yaklaşımları bir masa etrafında bir araya getirerek yeni bir siyasî iklim oluşturduk.”

* “Otoriter yolsuzluk düzenini sürdürmek isteyen iktidar demokratik özgürlüklerin kısıtlanması, kutuplaştırma, yargının siyasallaşması ve medya tekeli üzerinden siyasî mühendislik peşindeyken bizler uzlaşıya, ortak akla, siyasî nezakete ve kapsayıcı demokrasiye dayalı yeni bir siyaset mimarisî inşa etme çabası içine girdik ve bu alanda önemli bir mesafe kat ettik.”

* “Kimse ülkemizi her kesimden gençlerin feda edildiği yetmişli yılların karanlıklarına da, seksenli yılların darbeci 12 Eylül şartlarına da, doksanlı yılların faili meçhullerine de geri götüremeyecektir.”

* “Bizi bir araya getiren en önemli saik olan özgürlükçü kamu düzeni ve hukuk devleti ilkeleri ülkemizde egemen oluncaya kadar ortak bir mücadele vermeye kararlıyız. Otoriter düzeni sürdürmek için seçimlere olağanüstü şartlarda gitme senaryolarına karşı âdil ve objektif seçim şartlarının korunması yönündeki çabalarımızı yoğunlaştıracağız.”

* “Bu gelişmeleri kaygı ile izleyen Aziz Milletimiz, asla ümitsizliğe kapılmayınız. Siyaseti bir rant ve güç paylaşımı olarak değil, hak ve adalet temelli bir alan olarak gören bizler kara bulutları dağıtmaya kararlıyız.”

* “Kimsenin Cumhuriyetimizin 100. yılını yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla ve yoksullukla karartmasına izin vermeyeceğiz.”

* “Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışın, insan hak ve özgürlüklerinin, adaletin, demokratik hukuk devletinin, temiz siyasetin ve refah toplumunun gerçekleşmesi yönünde yeni bir başlangıcın yılı olacaktır.”

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