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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

6’lı masada ikinci tur

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Ekim 2022, Çarşamba
6’lı masanın ikinci tur buluşmalarının ilki ve ardından yapılan ortak açıklama, birlikteliğin liderler seviyesinde sağlam bir şekilde gelişerek devam ettiğini gösterdi.

Başından beri bu işbirliğinden rahatsız ve tedirgin olan iktidar odaklarının fitne ve tahrik provokasyonları bir defa daha boşa çıktı.

12 Şubat’taki ilk buluşmadan bu yana ciddi mesafe alındığını belirten 6 lider, güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefine ulaşma kararlılıklarını, “Ortak adayımız 13. cumhurbaşkanı olacak, Meclis çoğunluğunu da kazanacağız” mesajıyla dile getirdiler.

Şimdiye kadar kurulan Geçiş Süreci Yol Haritası, Anayasal ve Yasal Reform, Kurumsal Reform, Seçim Güvenliği ve İletişim Komisyonları çalışmalarını devam ettirirken, temel politika alanları için de ortak bir komisyon kurma kararı aldıklarını duyurdular.

Bu alanlar açıklamada şöyle sıralandı:

Hukuk, adalet, yargı; Kamu yönetimi; Şeffaflık, denetim, yolsuzlukla mücadele; Ekonomi, finans, istihdam; Sektörel ve bölgesel konular; Bilim ve teknoloji; Eğitim ve öğretim, Sosyal politikalar; Dış politika, güvenlik, savunma.

Liderler Yol Haritası Komisyonunun çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayıp sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını bildirirken, diğerleri için de aynı durum geçerli. Açıklamadaki “Artan toplumsal beklentinin bilincindeyiz” ifadesi de bunu gerektiriyor.

Bu çalışmalar özellikle 6’lı masanın mutlaka kazanması gereken seçim sonrasındaki sürecin şekillenmesi açısından çok önemli.

Ama seçimi kazanabilmek, dahası cumhurbaşkanlığı ile birlikte anayasayı değiştirecek Meclis çoğunluğunu da alabilmek için çok daha fazla gayret gösterilmesi icab ediyor.

6’lı masa toplumun tamamına ulaşabilmeli; iktidardan ümitlerini kesen ve güvenebilecekleri adres arayan kararsızların tereddüt ve endişelerini giderip onlara güven ve ümit verebilmeli; iktidarın göz boyama, aldatma ve korkutma taktiklerini boşa çıkarabilmeli ve ona koz verecek hatalardan da kaçınmalı.

Liderlerin daha sık aralıklarla bir araya gelme kararı almaları her açıdan çok isabetli.

Bu noktada, kış gelmeden bir defa dahi olsa yapılacak ortak mitingin çok etkili olup havayı ve gidişatı olumlu anlamda değiştireceği kanaatimizi bir kez daha tekrarlayalım.

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