6’lı masadan önemli mesajlar

6’lı masada ikinci turun ikinci toplantısı, İstiklal Caddesindeki menfur terör saldırısının ertesi gününe denk geldi. Liderler toplantının hemen başında konuya dair bir bildiri yayınladılar.

“Teröre geçit vermeyeceğiz” başlıklı bildiride “Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz” mesajıyla birlikte “Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız” vurgusu yapıldı.

Terörle mücadelede “demokratik hukuk devleti”nin altının çizilmesi çok önemliydi.

Toplantı bittikten sonra yapılan açıklamada da dikkate değer ve mühim mesajlar verildi:

“Temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz.

“Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz.

“Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır.

“Toplumun bir kesimini siyasî rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan çarpık siyasî anlayışa son vereceğiz.

“Sansür yasasıyla gerçeği dahi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan otoriter anlayışa hep birlikte son vereceğiz.

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında konuşan, tartışan, kendini özgürce ifade eden, güçlü, demokratik, müreffeh bir Türkiye’yi, adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz.”

Parlamenter sisteme geçişte takip edilecek yol haritasını belirlemek üzere önceki toplantılarda kurulan komisyonların çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yapılması öngörülen anayasa değişikliklerinin, DP’nin ev sahipliğinde yapılacak olan 28 Kasım buluşmasında açıklanacağının bilgisi verildi.

Açıklamada “Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertipleme kararı aldık” bilgisi de var ki, bilhassa önemli.

Bizim hayli zamandır seslendirdiğimiz “ortak miting” çağrısının cevabı. Hayırlı olsun.