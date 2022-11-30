6’lı Masanın anayasa hamlesi

6’lı Masanın son buluşması öncesi, yine liderlerin katılımıyla, muhtevası, devam etmekte olan çalışmalarda yoğun emekleri olan genel başkan yardımcıları tarafından açıklanan anayasa değişikliği teklifinde 9 ana başlık altında 84 düzenleme var.

Bunların her biri, hedeflenen güçlendirilmiş parlamenter sistemin önemli bir boyutuna tekabül ediyor ve öngörülen tasarımın kendi alanındaki kısmını tamamlıyor. Tamamının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan mimarî, çok iyi düşünülmüş ve çalışılmış, iç tutarlılığa sahip sağlam ve güvenilir bir projeyi önümüze koyuyor. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

İktidar blokunun “pas-gol” mantığıyla ortaya atıp, tutmayınca ve kendi içlerinde de sarpa sarınca dondurmak zorunda kaldığı iki maddelik anayasa değişikliğinin rafa kaldırılacağı belirtilirken, 6’lı Masanın bu esaslı projeyi güçlü bir özgüvenle gündeme getirmesi bile başlı başına manidar bir hadise.

Son dönemde sık sık ifade edildiği gibi, siyasî mücadelede psikolojik üstünlüğün 6’lı Masaya geçtiğini gösteren yeni bir işaret.

Fitne çıkarmak ve çatlak bulmak için mütemadiyen fırsat kollayanlara da iyi bir cevap.

Anayasa hamlesi, bir önceki liderler buluşmasından sonraki açıklamada bilgisi verilen ortak programlarla devam etmeli ve bu konular toplumun tüm kesimlerine iletilmeli.

Bu kesimler içinde önemli bir yer tutan KHK’lılara şu bilgiler özellikle ulaştırılmalı:

“Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini, yetki kanununa dayanması ve temel hak ve hürriyetlerin KHK’larla düzenlenemeyeceği şartıyla kabul ediyoruz. Bakanlıkların, kamu idareleri ve kamu tüzel kişilerinin KHK’larla kurulması ve kaldırılması uygulamasına son vereceğiz.

“Cumhurbaşkanının ya da Bakanlar Kurulunun tek başına OHAL ilan etme yetkisi yoktur. OHAL ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. OHAL rejiminin istisnaî niteliğinin bir gereği olarak OHAL için öngörülen süreler kısaltılmıştır. OHAL rejiminin keyfî bir yönetime dönüşmesine engel olmak için OHAL KHK’sı çıkarma yetkisine son verilmiştir.”

OHAL ve KHK hukuksuzluklarından bunalmış olan Türkiye için çok önemli mesajlar bunlar. âcilen hayata geçmeleri dileğiyle.