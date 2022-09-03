"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

6’lı masaya “saha”dan mesajlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Eylül 2022, Cumartesi
Gençlerin okuma programı vesilesiyle gittimiz İzmit’te okurlarımızla sohbet imkânı da bulduk ve onların tek adam rejimi karşısında bir ümit adresi haline gelmekte olan 6’lı masayla ilgili olarak sahada gözlemledikleri bazı tereddütleri dinledik.

AKP’den ümidini kesip kararsızlığa geçiş yapan muhafazakârların endişe izhar ettikleri konulardan biri İstanbul Sözleşmesi.

Bu hususta 6’lı masadan sâdır olan “O sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız” mesajları o kesimlerde rahatsızlığa yol açmış.

Bunda, sözleşmenin bazı maddelerinin ahlâkî hassasiyetlerimiz ve aile yapımızla çeliştiği noktasındaki malûm eleştiriler etkili.

Bizim bu konuya bakışımız ise şöyle:

Bir defa Meclis onayından geçmiş bir sözleşmenin, Meclise bypass yapılarak Saray kararnamesiyle iptali usul olarak çok yanlış.

İptal edilecekse o işi yine Meclis yapmalı.

İkinci olarak, sözleşmeyi külliyen reddetmek yerine, inanç ve ahlâk değerlerimizle örtüşmeyen maddeleri tekrar düzenlenmeli.

6’lı masa konuya bu dengeyle yaklaşmalı.

Aynı şekilde LGBT meselesine de.

Aile ve toplum değerleriyle, fıtratın gerçekleriyle çelişen bu sapmanın “demokratik bir hak” olarak savunulması doğru değil. Bu durumdaki kişilerin temel insan hakları elbette ki korunmalı ve ihlal edilmemeli; ama içine düştükleri sapmayı özendirici aktiviteler yapmalarına da müsaade edilmemeli.

Bir diğer konu, AKP döneminde bir şekilde iş bulan, iktidar politikalarından herkes gibi rahatsız olan, ama iktidar değişikliği halinde işlerini kaybetmekten endişe eden insanlar.

6’lı masanın bunlara “İşinin gerektirdiği liyakat ve ehliyete sahip olanların kaygı duymasına gerek yok” güvencesi vermesi lâzım.

Zaten 6’lı masanın temel felsefesinin partizanlığı reddediyor olması, endişe edilen tarzda bir tasfiye ve kıyıma müsaade etmez.

Bunun deklare edilmesi faydalı olur.

Tabanda tepki çeken bir başka önemli konu, “Andımız’ı geri getireceğiz” ve “Okullarda Nutuk’la Medenî Bilgiler kitabını okutacağız” söylemleri. Andımız artık kapanmış ve geride kalmış bir konu. Tekrar gündeme taşınması hiçbir fayda getirmez, zarar verir.

Nutuk ve Medenî Bilgiler de muhtevaları itibarıyla 6’lı masanın hedefleriyle çelişiyor.

Liderlerin ve kurmaylarının dikkatine.

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    Trabzonspor'u rahatlatan üç puan

    Bahçeli’nin hedefi sosyal medya

    Arınç: Hukukî süreç başlatılmalı

    Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 8 katı aştı

    Vatandaşın evine kara kış geldi

    Sanayici: Zamlar geri alınsın

    Enerjide zam lideri olduk

    Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel sahte kimlikle yakalandı

    Belçikalılar daha ucuz akaryakıt için Fransa'ya gidiyor

    Rusya: Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdik

    Şehit Astsubay Okan Meteöz dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Erdoğan, danışmanı Taranoğlu’nu görevden aldı

    Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşecek

    ABD - Mississippi'de 'temiz su' krizi: 'Duş alırken ağzınızı kapatın'

    AB, akıllı telefon üreticilerine önemli kuralları şart koşacak

    415 bin öğrenci yurt başvurusu yaptı

    Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

    Almanya gece ışıklandırmalarını kapattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masaya “saha”dan mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar - 2
    Cevher İLHAN

    Hangisi “ekonomide olumlu gelişme?”
    Fazilet Kırmızı

    Sırları çözen bir keşşaf
    Mehmet ÇETİN

    112/186’yı bundan sonra aramasam mı?
    Zehranur Yıldız

    Bir yaz döneminin ardından
    Muhammet ÖRTLEK

    Gorbachev’un vefatının hatırlattıkları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’dan her taife istifade ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’nin hukuk imajı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.