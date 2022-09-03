6’lı masaya “saha”dan mesajlar

Gençlerin okuma programı vesilesiyle gittimiz İzmit’te okurlarımızla sohbet imkânı da bulduk ve onların tek adam rejimi karşısında bir ümit adresi haline gelmekte olan 6’lı masayla ilgili olarak sahada gözlemledikleri bazı tereddütleri dinledik.

AKP’den ümidini kesip kararsızlığa geçiş yapan muhafazakârların endişe izhar ettikleri konulardan biri İstanbul Sözleşmesi.

Bu hususta 6’lı masadan sâdır olan “O sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız” mesajları o kesimlerde rahatsızlığa yol açmış.

Bunda, sözleşmenin bazı maddelerinin ahlâkî hassasiyetlerimiz ve aile yapımızla çeliştiği noktasındaki malûm eleştiriler etkili.

Bizim bu konuya bakışımız ise şöyle:

Bir defa Meclis onayından geçmiş bir sözleşmenin, Meclise bypass yapılarak Saray kararnamesiyle iptali usul olarak çok yanlış.

İptal edilecekse o işi yine Meclis yapmalı.

İkinci olarak, sözleşmeyi külliyen reddetmek yerine, inanç ve ahlâk değerlerimizle örtüşmeyen maddeleri tekrar düzenlenmeli.

6’lı masa konuya bu dengeyle yaklaşmalı.

Aynı şekilde LGBT meselesine de.

Aile ve toplum değerleriyle, fıtratın gerçekleriyle çelişen bu sapmanın “demokratik bir hak” olarak savunulması doğru değil. Bu durumdaki kişilerin temel insan hakları elbette ki korunmalı ve ihlal edilmemeli; ama içine düştükleri sapmayı özendirici aktiviteler yapmalarına da müsaade edilmemeli.

Bir diğer konu, AKP döneminde bir şekilde iş bulan, iktidar politikalarından herkes gibi rahatsız olan, ama iktidar değişikliği halinde işlerini kaybetmekten endişe eden insanlar.

6’lı masanın bunlara “İşinin gerektirdiği liyakat ve ehliyete sahip olanların kaygı duymasına gerek yok” güvencesi vermesi lâzım.

Zaten 6’lı masanın temel felsefesinin partizanlığı reddediyor olması, endişe edilen tarzda bir tasfiye ve kıyıma müsaade etmez.

Bunun deklare edilmesi faydalı olur.

Tabanda tepki çeken bir başka önemli konu, “Andımız’ı geri getireceğiz” ve “Okullarda Nutuk’la Medenî Bilgiler kitabını okutacağız” söylemleri. Andımız artık kapanmış ve geride kalmış bir konu. Tekrar gündeme taşınması hiçbir fayda getirmez, zarar verir.

Nutuk ve Medenî Bilgiler de muhtevaları itibarıyla 6’lı masanın hedefleriyle çelişiyor.

Liderlerin ve kurmaylarının dikkatine.