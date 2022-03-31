6 parti: Tuzakları bozarak yola devam

6 parti liderinin 12 ve 28 Şubat buluşmalarının ardından 27 Mart’ta üçüncü kez bir araya gelmeleri ve yaptıkları ortak açıklamada verdikleri mesajlar, parlamenter demokratik sisteme dönüş hedefiyle yaptıkları işbirliğinin gelişerek devam ettiğini gösteriyor.

Öncelikle, açıklamadaki “Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasî mühendislik çabalarından etkilenmeyecek. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız” cümleleri, iktidarın seçim kanunuyla hedeflediği tezgâh ve kumpası boşa çıkarıyor.

6 parti tuzağı gördü, oyuna gelmeyecek.

Diğer mesaj, seçim güvenliğini sağlamak için bir çalışma grubu daha oluşturulması.

STK’lardan da bu yönde mesajların gelmeye devam ettiği bir süreçte, siyasetteki demokrasi ittifakının işin bu cihetini gündeme ve takibe alması bekleniyor ve gerekiyordu.

Açıklamaya göre bir başka çalışma grubu da Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritasını hazırlamak için kuruldu. Bu ekip seçim sonrası iktidarın değişmesi durumunda izlenecek strateji üzerinde çalışacak. Anayasa değişikliği takviminin yanı sıra muhtemel cumhurbaşkanı ve başbakan adaylarıyla, kurulacak hükümetteki başbakan yardımcılarının belirlenmesi de bu kapsamda ele alınacak konular arasında.

Tek adam rejiminin yol açıp ağırlaştırdığı ekonomik krizle, Ukrayna işgali üzerinden akılcı ve tutarlı bir dış politika ihtiyacına vurgu yapılan açıklamada şu mesajlar da var:

“Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, ülkenin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve işbirliğimiz, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını arttırmıştır. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir hayat ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşma ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Ortak ve kuvvetli bir erken seçim çağrısı bu mesajları tamamlar ve daha da güçlendirir.