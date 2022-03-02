6 parti ve HDP

12 ve 28 Şubat’ta 6 partinin liderince verilen ortak fotoğraflarda HDP’nin olmayışı iki açıdan tartışılıyor.

Biri: 6 milyona yakın seçmenin oyunu alarak TBMM’de temsil edilen, diğer partiler gibi yasama faaliyetlerine katılan, grup başkan vekilleri zaman zaman Meclis oturumlarını yöneten meşru bir parti o fotoğrafta niye yok?

Ve bu soru etrafında şekillenen tartışma:

“Bizi yok sayanı biz de yok sayarız” çıkışları ve buna verilen “Yok saymıyoruz” cevabı...

Tartışmanın diğer yönü, bu cevaptan yola çıkan iktidar cenahınca köpürtülmek isteniyor. Bütün engelleme ve sabote etme çabalarına rağmen 6’lı buluşmaya mani olamayan iktidar, rahatsızlığını yine HDP istismarı üzerinden açığa vurarak algı operasyonu yapıyor.

Çünkü HDP-PKK-terör argümanını istismar etmekten başka yapabileceği birşey yok.

Hesabı: HDP hakkında “kapatma” talebiyle açılan dava sürecinin devam ettiği, partinin yıllardır tutuklu eski eşbaşkanlarının AİHM kararlarına rağmen bırakılmadığı, aynı şekilde seçilmiş vekil ve belediye başkanlarının içeride tutulduğu, halen Mecliste olan birçok vekil için de terör isnadıyla fezleke hazırlandığı ve bunlara bina edilen propagandaların tam gaz sürdürüldüğü ortamın devamı.

Ve Millet İttifakını da o cihetten vurmak.

Ama artık bu istismarın da sonu geliyor.

Hem iktidarın PKK ile iş tutma “ayrıcalığı”nı sadece kendi tekelinde tutma samimiyetsizliğinin toplumca fark edilmeye; hem de “terörist, hain” suçlamalarının kabul görmek bir yana, ters tepmeye başlaması sebebiyle.

Dahası, tek adam rejiminin her alanda ülkeyi içine sürüklediği derin kriz ortamında, şimdiye kadar hayli işe yaramış olan kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetleri de eski “kullanışlılığı”nı kaybediyor, prim yapmıyor.

Onun için, Millet İttifakına düşen, iktidarın çarpıtmalarına hiç itibar etmeden, kendi pozitif gündemiyle yola devam etmek olmalı.

HDP ve partnerleri de yegâne çıkış yolunun demokrasi ve hukuka dönüş olduğunun idraki içinde, bu gündeme destek vermeliler.

Bunu, 6 partili ittifak içinde görünmeden yapmalarına mani yok. Ama şu anda o ittifakla birlikte görünmelerinin yol açacağı sıkıntıları onlar da mutlaka görüyor olmalılar.

Zamanın, neticesiz ve kısır polemiklerle oyalanıp kapris yapma zamanı olmadığını da.

