86 yaşındaki yatalak hastaya reva görülenler

Erdoğan’ın talimatı üzerine kaşla göz arasında hazırlanıp Meclisten geçirilen yeni infaz indirimi kanunu ile, 2020’deki düzenlemede kapsam dışı bırakılmış olan cinayet, hırsızlık ve cinsel suçlar da indirime dahil edilirken, “terör ve fikir suçları”nın yine hariç tutulduğunu yazmıştık.

Jet hızıyla onaylanıp 15 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayınlanan kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber, katiller, hırsızlar, dolandırıcılar, rüşvetçiler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları, çeteciler, uyuşturucu tacirleri... için infaz indirimi süreçleri başladı.

Yine aynı günlerde, eşzamanlı olarak “terör”le suçlanıp bebekleriyle beraber tutuklanarak cezaevine konulan yeni anneler oldu.

Manisa’da 86 yaşındaki yatalak hasta Hacı Mustafa Türk de, hakkında verilen 10 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine, evindeki odasından sedye ile derdest edilerek önce cezaevine götürüldü, sonra hastaneye sevk edilip yoğun bakıma alındı.

Sağlık durumu ayan beyan ortadayken iletilen infaz erteleme talepleri ise reddedildi.

Mustafa Türk sürecin ilk dönemlerinde de tutuklanıp aylarca zindanda tutulmuştu.

O zaman henüz yatalak değildi, güçlükle yürüyordu ve kollarından tutulup adeta sürüklenerek oradan oraya götürülüyordu.

Bir noktadan sonra nihayet bırakıldı, ama Yargıtay kararı sonrası yine aynı muamele.

Bu içler acısı hadise, 7 seneyi aşkındır inatla devam ettirilen ve Mayıs seçimleri sonrasında önümüze konulan sonuçlardan cür’et alınarak daha da azdırılan sürecin doğurduğu yürek yakıcı örneklerden sadece biri.

Nusret Muğla ve Yusuf Bekmezci diğer ikisi. Ve onların dışında kimbilir daha neler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediliyor.

Benzer durumdaki hasta ve yaşlılara af yetkisini çok sınırlı sayıdaki kişiler için kullanan, kullanırken hangi kriterlere göre karar verdiği kamuoyunun meçhulü olan ve darbecilikle suçlanan hükümlü generaller arasında bile ayrımcılık yapıp birilerini içeride tutmaya devam ederken birilerine “aff-ı şahane”sini bahşeden Erdoğan, Türk’e ve benzer durumdakilere ise tamamen ilgisiz ve duyarsız.

Dahası hakim ve savcılara yeni talimatlar veriyor. Onlar da alkışla mukabele ediyorlar.

Tek adam rejiminde hukuk devleti böyle!