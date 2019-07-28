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28 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Adalet herkese lâzımsa...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Temmuz 2019, Pazar
Geçen Perşembe günü çıkan “Yargıda hava döndü mü?” başlıklı yazımız üzerine aldığımız bir okuyucu mesajı, olaya farklı bir açı ve boyut getiriyor:

Hayır, dönmedi. Aynı ya da benzer suçlamalarda bazılarına tahliye, bazılarına daha düşük ceza ya da bizim gibi 7.6 yıl.  Eşimin cezası 6 Eylül 2018’de istinafa geldi, 29 Mayıs 2019’da Yargıtay’da onaylandı. Hakkındaki iddialarla ilgili şahit ve belgeleri verdiğimiz halde bunlar hiç değerlendirmeye alınmadı. Ben şehit kardeşiyim. MEB’de bu sebeple işe alındım. Terörist diye atıldım. 1 yıl 10 ay 15 gün ceza aldım, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Eşim ve ben tarih öğretmeniydik. Hayatta değer olarak din, vatan, bayrak, birlik beraberlikten başka birşey bilmedik. Çocuklarımıza bunları anlatmaktan asla vazgeçmeyiz.

Küçük kızım babası gittiğinde 5.5 yaşındaydı. Şimdi 3. sınıf oldu. Hayali babasını arkadaşlarına göstermek. Diğer çocuklar “Baban niye gelmiyor?” dediklerinde “Benim babam asker, o yüzden” diye cevap veriyor. Sınıfta defalarca “Babamı özledim” diye ağlama krizlerine girdi. Buna rağmen rehber öğretmeni “Çok güçlü bir karakter” diyor. Büyük kızım için öğretmenler teşekkür ediyor. Bütün bu sıkıntıların içinde not ortalaması 97.5 oldu ve 8. sınıfa geçti.

Size başından beri hep yazmak istedim, ama birine daha yaşadıklarımızı anlatacak gücüm yoktu. “Şimdi niye?” derseniz, umutla beklediğim Yargıtay’ın eşime verilen cezayı onaylamasının iç yangınıyla yazıyorum. Siz iç organlarınızın eridiğini ya da beyninizin kasıldığını hiç hissettiniz mi? Bu hal öncesinde de vardı, ama üç senedir hiç bu kadar yoğun hissetmemiştim. 

Sizce de  Yargıtay’da bir değişim var mı? Varsa da emin olun, bizim gibiler için yok.

Olayların başından beri sizi takip ediyorum, bize kuvvet verdiniz. Eşim için sizden risale seti istedim. Allah razı olsun, hemen geri dönüş yaptılar ve setin kargoya verildiği bilgisini aldım. Halime yine de hamd ediyorum. Ailelerimiz bize sahip çıkıyor. Beterin beteri var. En azından eşimi görebiliyorum ve çocuklarımın yanındayım. 

***

Emsallerinin yalnızca biri olan bu örneğin istinaf ve Yargıtay’a verdiği çok önemli bir mesaj var: Önünüze gelen dosyalar için vereceğiniz kararlar kimlerin hayatını nasıl etkiliyor, tekrar tekrar düşünüp öyle imza atın.

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