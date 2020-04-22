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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Adalete “terör” engeli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Nisan 2020, Çarşamba
Geçen yıl aylarca konuşulup hazırlığı yapıldıktan sonra Meclisten geçirilen ve yılbaşında yürürlüğe giren yargı paketindeki düzenlemelerden biri, TMK’ya “Haber ve eleştiri niteliğindeki yayınlar terör örgütü propagandası suçu oluşturmaz” şeklinde bir maddenin ilave edilmesi olmuştu.

Bu maddeyle, örgüt propagandası iddiasıyla açılan soruşturma ve davaların önünün kesilmesi, en azından azaltılması öngörülüyor olmalıydı. Ki, AB ile yapılan ve bir türlü sonuçlandırıl(a)mayan vize muafiyeti görüşmelerinde mesafe alınamayışının bir numaralı sebebi, terör tanımındaki anlaşmazlıktı.

Brüksel bu tanımın düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayıp engelleyecek şekilde çok genişletilerek yorumlanmasından vazgeçilmesini ısrarla talep ederken, Ankara “Bizim durumumuz ve şartlarımız buna izin vermiyor” gerekçesiyle direnmeyi sürdürdü.

Ve bu direniş hâlâ devam ediyor.

TMK’da yapılan ve iktidarın “Bununla ifade ve basın özgürlüğünün önünü açtık” dediği değişikliğin fiiliyatta işe yaramadığı, bilâhare verilen mahkeme kararlarıyla görüldü.

Bunlardan biri, Özdabak’la birlikte yargılandığımız davadan çıkan mahkûmiyetler.

Suçlandığımız yazı, tweet ve haberlerde hiçbir şekilde şiddete çağrı ve teşvik  olmadığını tekrar belirttiğimiz heyete o maddeyi de hatırlatmamıza rağmen bu kararı verdiler.

Zaten bu genel bir problem durumunda.

Terör ve propaganda suçlarının ancak silah ve şiddet unsurlarının ve şiddete çağrı şartının varlığı halinde tahakkuk edeceği, yüksek mahkeme ve AİHM içtihatlarıyla karara bağlandığı halde ne yazık ki mahkemeler hâlâ bunları dikkate almadan karar veriyorlar.

Demek ki TMK’daki değişiklik yetmemiş.

Bu anormallik elbette ki hukuk içinde düzelir. Ancak bunun için yargı üzerindeki baskı ve yönlendirmelerin kalkması, siyasî müdahalelerin sona ermesi, HSK’yı hâkim ve savcılara karşı sopa gibi kullanma garabetinin bitirilmesi, kısaca yargının normalleşip gerçekten bağımsız ve tarafsız şekilde çalışabileceği bir işleyişin tesis edilmesi gerekiyor.

Bunu sağlayacak süreci hızlandırmak için de bu yönde kamuoyu oluşturma gayretlerine yoğunlaşılması icab ediyor. Duyarlı bütün kesimlerin güçbirliği ve dayanışmasıyla.

Adalet, hukuk ve vicdan dayanışması...

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  • ayhan

    22.4.2020 01:22:30

    Türkiyedeki asıl problem kanunlarda değil, erkler ayrılığının olmayışıdır... siz ne kadar kanun yaparsanız yapın yürütmenin yargıya mudahele kanallarını ortadan kaldırmazsanız.... muhalifler hep soruşturma geçirecektir..

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