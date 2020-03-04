Adana mutabakatı ve misak-ı millî tuzağı

Güvenlik ve strateji uzmanlarının “CIA ve MOSSAD kontrol ve güdümünde her türlü provokasyonu yapabilirler” uyarısında bulundukları silahlı örgütlerin cirit attığı İdlib’deki son gelişmeler, dokuz yılını tamamlamak üzere olan Suriye iç savaşının Türkiye-Suriye savaşına dönüştüğü bir tabloyu gösteriyor.

Rejim güçlerinin iç savaş sürecinde Şam’ın kontrolünden çıkmış olan yerleri geri alma noktasında Rusya’nın desteğiyle ciddi mesafe kat ettikleri bir aşamada patlak veren bu gerilimin ulaştığı boyut artık en birinci ağızdan “savaş” kelimesiyle ifade ediliyor.

Rejim mevzilerinden yapıldığı belirtilen atışlar sonucu peş peşe gelen şehit haberleri, son olarak etrafı kuşatılan gözlem noktalarımızdan birinin topyekûn hedef alınıp vurulmasıyla hepimize çok daha ağır bir şok yaşattı. Ve önceki münferit atışlara verilen karşılıklardan çok daha sert ve kapsamlı bir misilleme harekâtı için gerekçe oluşturdu.

Ankara’nın bundan önce bölgede yaptığı Zeytin Dalı, Afrin ve Barış Pınarı operasyonlarında açıklanan hedef YPG teröristleriydi.

Bu defaki Bahar Kalkanının hedefi ise, Sarayın “terörist” olarak tavsif ettiği rejim kuvvetleri. “33 Mehmetçiği Rusya vurdu” iddiasına rağmen.

İşin bir garip tarafı da şu: Bu operasyonlar yapılırken, 1998’de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve baba Hafız Esad’ın imzalarıyla yürürlüğe girmiş olan Adana Mutabakatı dayanak gösteriliyor ve “Elimizde kapı gibi bu anlaşma var” ifadesi kullanılıyor.

Ve Türkiye’nin Suriye’de yuvalanmış terör örgütüne karşı sınırın 5 km derinliğine kadar operasyon yapabilmesine imkân veren bu mutabakatın taraflarından biri olarak Şam hükümeti teröristlikle suçlanıyor...

O zaman böyle bir mutabakat belgesini referans göstermenin ne mantığı kalıyor?

İşin bir de, yeniden tedavüle sokulan “misak-ı millî” boyutu var. Bunu gündeme getirenler, Osmanlının son döneminde ortaya atılmış olan “vazgeçilmezler haritası”na göre Halep, İdlib, Musul ve Kerkük gibi merkezleri kapsayan Kuzey Suriye ve Kuzey Irak topraklarının, ait oldukları Türkiye’ye iadesi gerektiğini belirtiyorlar.

Ama 100 yıl öncesine ait bu kavramı hamasî söylemler ve eylemlerle bugüne taşımanın bölgede yeni fitne ateşleri yakmak için kullanılacak bir tuzak olduğu gerçeğinden söz etmiyorlar...