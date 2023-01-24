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24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Adana ve Mersin izlenimleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Ocak 2023, Salı
Hafta sonunda Adana ve Mersin’deydik. Cuma ve Cumartesi günleri Adana’daki kitap fuarında Yeni Asya standında düzenlenen imza programına katıldık. İkinci gün Sebahattin Yaşar da bize eşlik etti.

Yeni Asya olarak fuara iştirakimiz, yeni sezonun başından bu yana gerçekleşen Konya, Denizli, Batman, Kayseri, Mersin, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Şanlıurfa ve Trabzon fuarlarında olduğu gibi, tamamen okuyucularımızın inisiyatifi, kararı ve desteği ile oldu.

Risale-i Nur’un, Üstadın, gazetemizin ve yayınlarımızın ilanatı orada da gayet güzel ve iftihar edilecek bir şekilde tahakkuk etti.

Bu vesileyle birçok insan Risale-i Nur’la ve yayınlarımızla tanıştı; erkekler, hanımlar, gençler ve çocuklar, kendileri için organize edilen sohbet programlarına davet edildi.

Şahsen katıldığımız diğer fuarlarda olduğu gibi Adana’da da ziyaretçilerimizin büyük ekseriyetini süreç mağdurları oluşturdu. Bazıları imkânları ölçüsünde kitap alıp imzalattı, bazıları sırf teşekkür ederek selam ve duaları iletmek için özel olarak geldiğini ifade etti.

Hemen hepsi, yaşananları bir imtihan olarak görüyor ve endişeyle karışık bir iyimserlik ve ümitle, sürecin artık bitmesini bekliyor.

(Özel bir not: Son dönemde fuarlarda Risale-i Nur’un tanıtım ve satışını yapan tek yayınevi olarak Yeni Asya kalmıştı. Ama artık diğer Risale basan yayınevlerinin de yavaş yavaş devreye girmeye başladığını gördük. Ve Adana’daki RNK standında Nebi Şahin ve Halit Ertuğrul gibi eski dostlarla karşılaştık.)

Fuarın geneliyle ilgili değerlendirme ise, ekonomik krizin kitap satışlarını da ciddi şekilde düşürdüğü yönünde. Buna karşı stand kiralarının daha aşağı çekilmesi ve yayınevlerinin desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kitap fuarı dışındaki programlar olarak, Adana’da “100. yılında Bediüzzaman’a göre cumhuriyet,” Mersin’de de ağırlıklı olarak “haklı şûrâ, ihlâs ve tesanüd” konuları etrafında çok istifadeli müzakelerde bulunduk.

“Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” kitabımızın oralarda da makes bulduğunu ve yoğun bir ilgi gördüğünü müşahede ettik.

Fuar ekibini de, onları yalnız bırakmayan okurlarımızı da tebrik ederken, her zamanki sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Adanalı ve Mersinli dostlara teşekkür ediyoruz.

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