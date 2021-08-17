"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Âdem Şimşek ve Salih Çökren

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Ağustos 2021, Salı
Vatan-ı aslîye sevkiyatın iyiden iyiye hızlandığı bir süreçte, geçtiğimiz günlerde Yeni Asya ailesinin iki emektar ve güzide mensubunu daha berzah âlemine uğurladık,

İki vefat haberi de aynı günde geldi.

Evvelâ, yıllarca çok titiz ve dikkatli bir şekilde Denetim Kurulumuzun Başkanlığı vazifesini üstlenmiş olan Âdem Şimşek vefat etti.

90’lı yılların başından itibaren Temsilciler Toplantımızda şahs-ı manevînin tevdî ettiği murakıplık görevini liyakatle yerine getirdi.

Sıkıntılı zamanlarda daha da zorlaşan bu önemli görevi örnek bir sorumluluk duygusu ve emaneti koruma şuuruyla ifa ettikten sonra, görevlendirilen yeni isimlere devretti.

Son yıllarında ağır rahatsızlıklar geçirdi.

Ama kuruluşundan itibaren takipçisi olduğu Yeni Asya ile olan bağını hiç gevşetmedi.

2017 Şubat’ındaki 48. yıl programımıza hasta haliyle katıldı; daha lise öğrencisiyken Risale-i Nur’la tanışıp hizmet kervanına dahil olma serencamını, zaman zaman duygulanarak anlattı ve konuşmasını “Allah hiçbirimizi bu yoldan ayırmasın” duasıyla tamamladı.

Ve son nefesini yine bu yoldayken verdi.

Aynı gün vefat haberini aldığımız ikinci isim, İzmit emektarlarından Salih Çökren’di.

İmam-hatip öğrencisiyken tanıdığı Risale-i Nur hizmetine hayatını vakfeden Çökren, ailesi ve edebiyat öğretmeni olarak ders verdiği öğrencileri başta olmak üzere birçok insanın eserlerle tanışmasına vesile olmuştu.

İzmit’te geçen Ramazan rahmete kavuşan adaşı Salih Oral gibi o da Yeni Asya çizgisinin sadık ve müstakim takipçilerinden biriydi.

Neşriyat hizmetlerine elinden gelen desteği verirdi. Öğrenciler için hazırlanan “Risale-i Nur’da Örnek Metinler” setinde çok büyük emeği vardı. Külliyat tashih çalışmalarında da aktif ve yoğun katkıları olmuştu.

Gerek bizim İzmit’e gidişlerimizde, gerekse onun İstanbul’a gelişlerinde, şevk verici destek mesajlarına çokça muhatap olmuştuk. Risale-i Nur’a bandrol-devlet tekeli ve 15-20 Temmuz süreçlerinde de buna şahit olduk.

İki yıl önce Mayıs’ta yüksek tansiyon kaynaklı ağır bir rahatsızlık geçirdi. Ama o halinde de son günlerine kadar online derslere iştirakten geri durmadı, hizmetten kopmadı.

Şimşek ve Çökren’e Allah rahmet eylesin. 

Ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun.

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Halil İbrahim Karahan

    17.8.2021 00:18:58

    Allah rahmet eylesin, Allah'ım razı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

ABD'nin Afgan fiyaskosu

Afetler psikolojimizi de yıkıyor

Son 24 saatteki vaka sayıları açıklandı

Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 74'e yükseldi

ABD, Kabil'e 1000 asker daha gönderecek

Almanya, Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine başladı

'Afgan hükümeti beklenenden çabuk düştü'

BM'den insan haklarının korunması çağrısı

Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması açıldı

Arpada neler oluyor?

Bütçe açığı büyüyor

Tarım ÜFE’sinde iki yılın zirvesi

Süt üreticisi mağdur

Gıda fiyatları artacak

Sahteciliğin faturası 5 milyar TL

İsrail, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi daha öldürdü

Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye çıktı, 6 bine yakın yaralı var!

'Afganistan'la ilgili Türkiye ile yakından çalışılmalı'

En Çok Okunanlar

Osman ZENGİN

O geceyi, hiç unutamıyoruz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Âdem Şimşek ve Salih Çökren
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Başkanlık rejimi ve hızına yeni örnek
Faruk ÇAKIR

Gerçeği söylemeyen liderler
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Cevher İLHAN

Afette “yasak” garabeti
Ali FERŞADOĞLU

Ders almazsak daha beteri gelmeyecek mi?
Genel

Kastamonu Temsilcimiz Vapur: Bozkurt’taki manzara kıyamet provası gibiydi
Mikail YAPRAK

Ders Salih Çökren’den, yazısı bizden

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.