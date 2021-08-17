Âdem Şimşek ve Salih Çökren

Vatan-ı aslîye sevkiyatın iyiden iyiye hızlandığı bir süreçte, geçtiğimiz günlerde Yeni Asya ailesinin iki emektar ve güzide mensubunu daha berzah âlemine uğurladık,

İki vefat haberi de aynı günde geldi.

Evvelâ, yıllarca çok titiz ve dikkatli bir şekilde Denetim Kurulumuzun Başkanlığı vazifesini üstlenmiş olan Âdem Şimşek vefat etti.

90’lı yılların başından itibaren Temsilciler Toplantımızda şahs-ı manevînin tevdî ettiği murakıplık görevini liyakatle yerine getirdi.

Sıkıntılı zamanlarda daha da zorlaşan bu önemli görevi örnek bir sorumluluk duygusu ve emaneti koruma şuuruyla ifa ettikten sonra, görevlendirilen yeni isimlere devretti.

Son yıllarında ağır rahatsızlıklar geçirdi.

Ama kuruluşundan itibaren takipçisi olduğu Yeni Asya ile olan bağını hiç gevşetmedi.

2017 Şubat’ındaki 48. yıl programımıza hasta haliyle katıldı; daha lise öğrencisiyken Risale-i Nur’la tanışıp hizmet kervanına dahil olma serencamını, zaman zaman duygulanarak anlattı ve konuşmasını “Allah hiçbirimizi bu yoldan ayırmasın” duasıyla tamamladı.

Ve son nefesini yine bu yoldayken verdi.

Aynı gün vefat haberini aldığımız ikinci isim, İzmit emektarlarından Salih Çökren’di.

İmam-hatip öğrencisiyken tanıdığı Risale-i Nur hizmetine hayatını vakfeden Çökren, ailesi ve edebiyat öğretmeni olarak ders verdiği öğrencileri başta olmak üzere birçok insanın eserlerle tanışmasına vesile olmuştu.

İzmit’te geçen Ramazan rahmete kavuşan adaşı Salih Oral gibi o da Yeni Asya çizgisinin sadık ve müstakim takipçilerinden biriydi.

Neşriyat hizmetlerine elinden gelen desteği verirdi. Öğrenciler için hazırlanan “Risale-i Nur’da Örnek Metinler” setinde çok büyük emeği vardı. Külliyat tashih çalışmalarında da aktif ve yoğun katkıları olmuştu.

Gerek bizim İzmit’e gidişlerimizde, gerekse onun İstanbul’a gelişlerinde, şevk verici destek mesajlarına çokça muhatap olmuştuk. Risale-i Nur’a bandrol-devlet tekeli ve 15-20 Temmuz süreçlerinde de buna şahit olduk.

İki yıl önce Mayıs’ta yüksek tansiyon kaynaklı ağır bir rahatsızlık geçirdi. Ama o halinde de son günlerine kadar online derslere iştirakten geri durmadı, hizmetten kopmadı.

Şimşek ve Çökren’e Allah rahmet eylesin.

Ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun.