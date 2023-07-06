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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Af” meselesi artık hallolsun

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Temmuz 2023, Perşembe
Son dönemde ara ara sözü edilip sonra arkası gelmeyen “genel af” yine gündemde.

Gerçi bu çeşit söylentiler daha önce de çıkmış, ama arkası gelmemişti. Bu defa, evvelce de seslendirilen “Cumhuriyetin 100. yılı” üzerinden bir defa daha gündeme getiriliyor ve iktidar cenahının bu konuda bir çalışma içinde olduğundan söz ediliyor.

Gerçi Meclisin 2020’de idrak ettiğimiz 100. yılı da bunun için fırsattı; ama çağrılar da yapılmasına rağmen değerlendiril(e)medi. 

Şimdi 2023’teyiz ve konu yine gündemde.

Bu noktada tekrar ifade edelim ki, böyle bir adım atmanın en önemli şartı samimiyet.

Bir diğer nokta: Genel af, gerçekten suç işlemiş insanlara, pişman olup bir daha işlememeleri şartıyla ve toplum barışına katkı gerekçesiyle verilmesi gereken bir fırsat.

Yoksa 15-20 Temmuz sürecinde olduğu gibi, terörle hiçbir ilgileri olmadığı halde “terörist” damgası vurulup mağdur edilen insanlar için ”af” diye birşey söz konusu olamaz.

Olması gereken, devletin onları “affetmesi” değil, tam tersine onlardan af ve özür dileyip, hukuksuz uygulamalarla yol açtığı görülmemiş boyutlardaki mağduriyetlerinin telafisi için yapılması gerekli ve mümkün ne varsa tamamını noksansız yapmak olmalı.

Aksi halde, “Hem suçlu, hem güçlü” sözündeki manaya denk düşen durum tekrarlanır.

Buna meydan vermemek; devleti ve toplumu, içine düşürüldükleri hukuksuzluk girdabından çıkarıp adaleti hâkim kılmak için yapılacak şey, af meselesini siyasî istismar konusu yapmayıp hakkaniyet zemininde sağduyu ve vicdan ölçüleriyle değerlendirerek âdil, mâkul bir sonuca bağlamak olmalı.

Bunun şartı, yargıyı rövanş aracı olarak kullanan zihniyeti demokrasi ve hukuk içinde etkisiz hale getirip, devleti tek adam rejimiyle tamamen uzaklaştığı demokratik hukuk devleti ölçü ve kriterlerine geri döndürmek.

14-28 Mayıs seçimleri bunun için büyük bir fırsattı, ama ne yazık ki değerlendirilemedi. Ama 28 Mayıs’tan çıktığı açıklanan yüzde 48, bu mücadelenin devamı için çok önemli bir toplumsal zemin ve dayanak oluşturuyor.

Bu zemin, iktidarın da gözardı edemeyeceği ve etmemesi gereken bir iradeyi yansıtıyor. Af konusuna bu açıdan da bakılmalı.

Türkiye’nin kanamaya devam eden bu yarayla devam edemeyeceği artık görülmeli.

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