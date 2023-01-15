Afetler ve kuraklık

Ocak ayının da yarısına gelmiş olmamıza rağmen İstanbul ve bölge olarak hâlâ kar görmedik. Yağmur da çok az yağdı.

Halbuki eskiden Aralık’ta kar yağdırılmaya başlar, yılbaşları ekseriyetle yoğun kar altında idrak edilirdi. Bu tablolar artık hayal oldu.

“Küresel ısınma” denilen hal katmerlenerek devam ettikçe tabiattaki dengeler daha çok bozuluyor, mevsimler birbirine karışıyor.

Yağışlar ya kesilip kuraklık ortaya çıkıyor, veya şiddetli yağışlarla sel baskınları oluyor.

Bunda, Üstadın ifadesiyle “pürşer beşerin bulaşık eli”nin, dünyada kurulan İlahî düzeni bozmasının son derece büyük bir payı var.

Atmosfere salınan zehirli gazlar, deniz ve nehirleri kirleten sanayi atıkları, her tarafı istila eden pet malzeme ve plastikler, ormanların ve yeşilin tahribi... Hangi birini sayalım?

Rabbimizin “Cennetin bir nümunesi” olarak mükemmel ve ter temiz bir şekilde emrimize tahsis ettiği dünyayı kendi elimizle cehenneme çeviriyoruz. Bir türlü doymak bilmeyen hırslarımızla düzeni bozup tahrip ediyoruz.

Neticesini de küresel boyuttaki iklim bozulması, aşırı sıcaklar, kuraklık, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlerle görüyoruz.

Bu afetlerin manevî sebepleri de, bir kısmını zikrettiğimiz maddî sebeplerle iç içe.

Üstadın bir Emirdağ mektubunda kuraklıkla ilgili izahlarında dikkat çektiği üzere:

* Rahmet ve nimet-i İlahiyenin fiyatı şükürdür. Biz bu fiyatı vermediğimiz gibi, zulmümüz ve isyanımızla gadabı celb ediyoruz.

* Hadiste var ki: “Deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zalimlerden şekva (şikâyet) ediyorlar ki, ‘Onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim nafakamız kesilir’ derler.”

* Bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, masum hayvanlar da azap çekiyor.

* Şimdi malda ve rızıkta hileler, suiistimal, rüşvet, zulüm, haram karıştırmak ve şükürsüzlükle rahmete istihkak kaybediliyor.

* Yağmursuzluk bir musibettir ve amelin cezası bir azaptır. Buna karşı ağlamak, hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla, pek ciddi nedamet, tevbe ve istiğfarla dergâh-ı İlahiyeye iltica ve dua etmek gerekir.

* Umumî musibet çoğunluğun hatasından geldiği için, ancak yine ekseriyetin tevbe, nedamet ve istiğfar etmesiyle kalkar.