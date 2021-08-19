Afganistan nasıl bu hale geldi?

Afgan mücahitlerin kararlı direniş destanı Rus işgalini sona erdirmesinin yanı sıra, Polonya’da eşzamanlı olarak komünist diktatörlüğe karşı başlayan işçi hareketiyle birlikte Sovyetler Birliğinin dağılmasını netice veren en önemli sebeplerden biri olmuştu.

Rus işgali bittikten sonra Afganistan’da kurulan mücahitler hükümeti ne yazık ki devam edemedi, ayrılıklar başgösterdi, dış müdahalelerin de ters etkisiyle öne çıkan Taliban 1996-2001 arasında ülkeye hâkim oldu.

Ufuksuz, dar, sathî, katı, baskıcı “şeriat” yorumuyla, işgale karşı verilen destansı mücadelenin öncü isimlerini dahi dışlayan bu kadro hem ülke içinde çok ciddî sıkıntılara yol açtı, hem de İslam imajına büyük zararlar verdi.

11 Eylül saldırıları sonrasında El Kaide’ye sahip çıkmak suretiyle de, fırsat kollayan yeni işgalcilere aradıkları bahaneyi takdim etti.

ABD’nin Irak’la eşzamanlı olarak başlattığı Afgan işgali, Batı mahfillerinde şekillendirilip dayatılan hükümet formülleriyle birlikte götürüldü. Hamid Karzai ve Eşref Gani, bu formüllerin öne çıkarılan isimlerinden oldu.

Ama bu modellerin tutmadığı görüldü.

Bunda, Batı tarzı “hürriyet” ve eğlence anlayışını ülkeye taşıma çabalarının yol açtığı tepkiler de çok etkili oldu. Ki bu dayatmalardan biri, Afganistan’da işgalden hemen sonra düzenlenen güzellik yarışması olmuştu...

Yolsuzluk, liyakatsizlik, ayrımcılık, iltimasçılık... gibi diğer olumsuzluklar ayrı bir fasıl.

İşgalle iktidardan uzaklaştırılan Taliban’ın, kendi dönemi hiç iyi anılmamasına rağmen tekrar ülkeye hâkim olması hem azımsanmayacak bir toplumsal tabana oturduğunu, hem de şu veya bu şekilde farklı dış dinamiklerin desteğine sahip olduğunu gösteriyor.

İşgalci ABD ile el altından anlaştığını da.

Bakalım, “yeni” Taliban’ın genel af ilan etmesi ve kadınlara yönelik mesajları, estirilen panik havasını dağıtmaya yetecek mi? Tabiî ki, bu sualin cevabı uygulamayla verilecek.

Gelinen noktaya Türkiye açısından bakarsak:

Görüldü ki, iktidarın Afgan politikası da fiyasko. Bakanların karşılayıp birlikte poz verdiği ve Erdoğan’ın geçen Nisan’da Sarayda ağırladığı Raşid Dostum’un Mezar-ı Şerifteki villası Taliban’ın elinde, kendisi şehirden kaçtı. Kabil Havaalanı için Biden’a verilen söz havada kaldı. Hızlanan Afgan göçü de cabası.