Ağır bedel

15 Temmuz fitnesinden altı gün sonra, 20 Temmuz’da OHAL’in ilan edilişinin hemen ardından 21 Temmuz günü attığımız bir tweet’te “F. Gülen'le ayrıldığımız noktaları başından beri kitap, yazı, konuşmalarımızda ifade ettik. Ama şu linç ortamında tekrarlamayı etik bulmayız” demiştik. Bu tavrımızı koruduğumuz için de hedef olduk.

Ancak yaşanan sürecin o cenaha bakan boyutunda da, bilhassa özeleştiri bağlamında söylenmesi gereken pek çok şey var.

Bunların başında, darbeyle de, terörle de ilgisi olmayan insanlar sırf cemaat mensubiyeti sebebiyle inanılmaz mağduriyetlere uğratılır; aralarında öğrencilerin de, yaşlıların da bulunduğu binlerce kadın, yüzlerce anne ve bebek, sayısı meçhul hasta karakol, mahkeme ve zindanlarda süründürülürken, Gülen’in “Benim yüzümden masumlara zulmetmeyin, geliyorum, ne hesabınız varsa benden sorun” diyememesi geliyor.

Herşeyi göze alarak kurmaylarıyla birlikte gelip, hakkındaki iddiaları zemininde cevaplayabilmeliydi. Neticesi ne olursa olsun.

Hadiseyi bu noktaya getiren süreçte o cenahta olan veya öyle görünen kişiler eliyle yapılanların da masaya yatırılıp enine boyuna tahlil edilmesi kesin bir zorunluluktu.

Gülen ve yakın çevresi başta olmak üzere yurt dışındakiler tarafından bu iç sorgulamanın yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ve yapılıyorsa bunun ne ölçüde gerçekleştiği konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip değiliz.

Bu süreçte tamamen linç mantığıyla kurgulanmış olan “yerli ve millî” medyaya son dönemde bu hususla ilgili olarak servis edilen bilgi kırıntıları, doğru tesbit ve değerlendirmeler yapabilmek için yeterli değil.

Ama baştan beri, hatta aktif oldukları dönemde cemaatin yayın organlarında da ifade ettiğimiz bir kanaatimizi tekrarlayalım:

Bir cemaatin siyasetle ve iktidar ilişkileriyle bu derece içli dışlı olması doğru değil; bu, herşeyden önce o cemaate zarar verir.

Aslında Perinçek’in “O adı biz koyduk” dediği malûm yaftayla anılır hale gelen hedefteki kesimde, yöneltilen ithamlarla ilgisi olmayan birçok kişi var. Bunların içinde Risale-i Nur’dan beslenenler de mevcut.

Ama hareket, maksatlı olduğu gelişmelerle çok daha iyi anlaşılan şekilde önü açılıp “büyüdükçe,” dışarıdan farklı niyetlerle bir hayli katılım ve daha ötesinde sızma oldu.

Gülen’in kendi dünyasında ürettiği projeler bu sızmalarla örtüşünce iş bu hale geldi.

Faturasını da cemaat ödedi, ödüyor...

