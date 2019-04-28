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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Nisan 2019, Pazar
Saff-ı evvel Nur Talebelerinden, Denizli şehidi İslâmköylü Hafız Ali, Barla Lâhikası’ndaki bir mektubundan evvelce de birkaç defa aktardığımız ifadelerinde Risale-i Nur için “Kur’ân ömrünün asırlar, senelerinden ondördüncü asırda nevruz-u sultanî misillü bir baharı taşıyor” diyor ve Üstadı “o koca baharın müjdecisi” olarak niteliyor (s. 390).

Yaşadığımız çağın gerçeği şu ki, bütün geçmiş asır ümmetlerinin, dehşetinden titrediği ahirzamandaki manevî fırtına, kasırga ve kışlar, kalpleri manen öldürüyor.

“Keşif ehli”nin müşahede ve tesbitiyle, kırk kişiden ancak birinin veya birkaçının imanını ve ahiretini kurtarabildiği, diğerlerinin ebedî felâket ve helâkete sürüklendiği dehşet verici müthiş bir “fitne” bu.

Ama geçen asrın başında âlem-i İslâmın mukadderatını müzakere etmek için, geçen asır temsilcilerinin iştirakiyle toplanan manevî mecliste “Helâket ve felâket asrının adamı” diye karşılanıp fikri sorulan Bediüzzaman’ın ilâhî bir istihdam ve tavzifle kaleme aldığı Risale-i Nur, bu dehşetli ahirzaman kışında imdada yetişiyor.

Ve bahar kadar letafetli izah ve ispatlarıyla, inkâr ve dalâlet fırtına ve kasırgalarının öldürdüğü ruhları tekrar diriltiyor ve onlara yeniden taze bir hayat bahşediyor.

Allah’ı ve ahireti ya inkâr ettirerek ya da unutturarak herşeyi kısacık, üstelik sonu gelmez gam, tasa ve sıkıntılarla dolu dünya hayatına sıkıştırıp hapseden materyalist cereyanların alabildiğine bunalttığı ruhları, sonsuz saadet âlemlerine açtığı iman pencereleriyle rahatlatıp ferahlatıyor.

Risale-i Nur’la tanışan her insanın manevî âleminde iman çiçeklerinin tomurcuklarını açtıran bahar dirilişinin, o kişiden başlayarak ailesine, çevresine, milletine ve bütün insanlığa uzanan diğer hayat dairelerindeki yansımaları, yeryüzünü de Cennet-âsâ bahar tablolarıyla şenlendiriyor.

Evet, daha dünyada iken Cennet ikliminden esintileri âlemimize taşıyan Kur’anî mesajlar, mukaddes kitabımızın bu çağ insanına özel tefsiri olan Risale-i Nur’da. 

Ve şu günler, baharı Risale-i Nur’la, Risale-i Nur’u da baharla okumanın tam zamanı. Bahar çiçeğinde, nümunesi olduğu Cennet çiçeğinin örneklerini temaşa etmek ve haşir baharına hazırlanmak için...

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