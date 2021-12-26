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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Ahirzaman siyaseti için yol haritası

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Aralık 2021, Pazar
Geçen hafta Fihrist Risalesi’nin sonundaki Takriz yazısından aktardığımız tariflere göre, ahirzamanın vazifeli zatı tarafından yerine getirilecek vazifeleri gözden geçirelim:

*Siyaset âlemindeki vazife meşrutiyetin ilanından Birinci Dünya Harbinin sonuna kadarki dönemde ifa edilmiş. Eski Said dönemi eserlerinde meşrutiyetle ilgili olarak yapılan izahlar, verilen ölçüler; adalet, meşveret, millet hâkimiyeti; Meclisin ve kamuoyunun önemi; milletvekillerinin hiçbir tesir ve baskı almadan hür bir şekilde görev yapmaları gereği; şahsa dayanan müstebit ve keyfî yönetimin reddi; kuvvetin kanunda olması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı; suç ve cezanın şahsîliği; hürriyet-i şer’iye; fikir, ifade ve bilim özgürlüğü; idarecilik ve memuriyetin menfaat değil, halka hizmet için yapılması; dinin siyasete alet edilmesini de netice veren tepeden inmeci ve “topuzcu” yöntemlerin yanlışlığı; din hizmetiyle meşgul olanların siyasetle ilişkisinin “siyasetçileri irşad”la sınırlı olması gerektiği gibi ölçü ve prensiplere yapılan vurgular bu çerçevede bilhassa manidar. 

Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Hutuvat-ı Sitte, Sünûhat, Rumuz, Tulûat, İşârât, Lemaat gibi eserlerle o dönemin gazetelerinde yayınlanan makaleler, bu yönüyle, aradan bir asrı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen güncelliğini ve geçerliliğini hâlâ koruyan tesbitlerle dolu.

Meşrutiyet döneminde o günün terminolojisi ile yapılan bu tesbitler sonraki yıllarda güncellenirken, meşrutiyet kelimesinin yerine cumhuriyet ve demokrat kelimeleri konulmuş. Ve çok partili demokratik sistemin doğru ve sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için uyulması gereken ölçü ve prensipler, bilhassa Emirdağ mektuplarında ifade edilmiş.

Hiçbir boşluk ve noksan bırakmayan kapsayıcı ve kuşatıcı bir bütünlüğü ve kesintisiz bir devamlılığı ifade eden bu ölçüler manzumesi, çağımız şartlarında siyasetin hangi parametrelerle yapılması gerektiğini tarif eden değerli bir yol haritası ve pusula niteliğinde.

Müslümanların siyaset alanında karşı karşıya oldukları büyük sıkıntı, açmaz ve çıkmazlardan kurtuluşu, bu yol haritasındaki ölçü ve tariflere riayet etmeleriyle mümkün.

Söz konusu Takrizdeki diyanet, saltanat ve cihad tariflerine daha sonra ayrıca bakalım.

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  • Oğuz Yiğiter

    26.12.2021 00:36:58

    Hakikaten, "Ahirzaman siyaseti için yol haritası" niteliğindeki Risale-i Nur'dan özetlenen makale muhteviyâtı gibi mesajları, Yeni Asya Misyonu 52 yıldır bıkmadan usanmadan yapıyor. Bilhassa bu içtimaî ve siyasî konularla ilgili, Merhum Demirel'in; gazete heyetimizden bir ziyaretçi grubuna, "kamuoyuna bu mesajlarınızı daha etkili anlatmak için puntolarınızı mı büyütseniz?" tarzında latife yaptığını da hatırlıyorum. Adetullah kanunları çerçevesinde tebliğ bizden, tesir Cenab-ı Hak'tan inşaallah. Tebrikler, dualar...

Risale-i Nur Külliyatı

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