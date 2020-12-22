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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

“Ahlâk reformu”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Aralık 2020, Salı
ANAP döneminde de, AKP iktidarlarında da bakanlık, başbakan yardımcılığı, meclis başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Yüksek İstişare Konseyi üyesi Cemil Çiçek’in “Mesele kanun çıkarmak değil, uygulamak. 50 senedir reform diyoruz. Sonuçta bu iş aşınıyor. Bize yargı reformundan önce insan ve ahlâk reformu lâzım” sözünü aktarmıştık.

İnsan ve ahlâk reformu. Burada kast edilen mana bilinen şekliyle “reform”la gerçekleştirilebilecek birşey değil. Toplumun bütün bireylerini kuşatan köklü, derunî bir değişim.

Aslında bu çok önemli konuya da çok önceden dikkat çeken isim yine Bediüzzaman.

111 sene önce, 1909’da yayınlanan makalelerinde “İntizam-ı idareye ihtiyacımızdan yüz derece veya daha ziyade tehzib-i ahlâka (ahlâkı güzelleştirmeye) muhtacız” diyor.

(Volkan, 7.4.1909; Eski Said Eserleri, s. 81)

İttihad-ı Muhammedî Cemiyetiyle ilgili soru ve itirazları cevaplarken de şunu yazıyor:

“Bu mübarek heyetin yüzde 99 himmeti siyaset değildir; siyasetin gayrı olan hüsn-i ahlâk (güzel ahlâk) ve istikamet gibi makasıd-ı meşruaya (meşru gayelere) masruftur (sarf edilmiştir). Zira bu vazifeye müteveccih (yönelik) olan cemiyetler pek az, kıymet ve ehemmiyeti pek çoktur.” (agg, 31.3.1909, age, s. 70)

Bu ifadelerde görüldüğü gibi Said Nursî, gayri ahlâkî hallerden arınılıp ahlâkın düzeltilmesini, idareyi tanzim edip düzenleyecek tedbirlerden daha önemli ve öncelikli bir mesele olarak değerlendiriyor. Kötü ahlâkın gerek kendi içimizde, gerekse dış dünyada yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu olumsuzluklara kuvvetli vurgularla dikkat çekiyor.

Âlem-i İslamın hastalıklarına teşhis koyup reçetesini gösterdiği Hutbe-i Şamiye’nin girişinde “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” mealindeki hadis-i şerife atıf yapması da bu çerçevede değerlendirilmeli.

Ahlâkın güzelleştirilmesi ise siyasetle veya birtakım afakî söylem ve faaliyetlerle olacak birşey değil. Güzel ahlâk başlığı altında toplanan bütün fazilet ve hasletlerin eğitim ve irşad programlarıyla tek tek herkesin gönlüne nakşedilmesi ve içselleştirilerek yaşanan bir gerçek olarak hayata tatbik edilmesi şart.

Bunun temeli ise yine iman. Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi: “Ahlâk, edep ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahip olabilmek için kuvvetli bir imana sahip olmak lâzım.”

Önce iman ve ahlâk...

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