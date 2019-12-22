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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Ahmet Hamdi Aydın

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Aralık 2019, Pazar
Ebed tarafına giden yolculuğumuz hızlanarak devam ederken, bu dünyadaki hizmetini tamamlayıp berzahtaki menziline intikal edenler kervanına arkadaşımız Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın da katıldı.

Aydın’la İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesindeki öğrencilik yıllarından itibaren tanışıyorduk. Köprü dergimizin o en canlı ve hareketli döneminde gelip giden gençler arasında o da vardı.

Mezun olduktan sonra kariyerini o alanda sürdürdü. Doktorasını İngiltere’de yaptı. Türkiye’ye gelişlerinde bize de hep uğrardı.

Oradan bazı çalışmalarını da gönderdi.

Döndükten sonra epeyce bir zaman Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak çalıştı. O dönemde de müstear imzayla yazı yazdı.

Bilâhare Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine geçti. Burada dekanlık da yaptı. Ve bir ara üniversite rektörlüğüne aday oldu. 

Dekanlık görevini sürdürürken, 2013 Mart’ında Maraş Temsilciliğimizin düzenlediği ve bizim de katıldığımız Üstadı anma panelinin moderatörlüğünü üstlendi.

Yazarımız Atilla Yılmaz’ın bahsettiği muhaveredeki “İsmimin Yeni Asya ile beraber anılmasından şeref duyarım” sözünü o panel hazırlıkları esnasında söylemiş olmalı.

O buluşmamızdaki talep ve ricamız üzerine gazeteye haftalık yazılar göndermeye başladı. Kendi imzasıyla yayınlanan bu yazıların devamına, güncel siyasetin mayınlı alanlarındaki pürüzler maalesef müsaade etmedi ve ısrarımıza rağmen sürdüremedi.

Ama Risale-i Nur kongrelerinin masa çalışmalarına düzenli olarak katıldı ve sonuç bildirilerini okuyanlar arasında yer aldı.

Aydın’ın genç yaşta vefatıyla, “Köprü ruhu” olarak isimlendirip hasretle yad ettiğimiz mananın bir araya getirdiği ve tek sermayesi ihlâs olan ekibin seçkin ve güzide bir mensubunu dar-ı bekaya uğurlamış olduk.

Onu hem bu vasfıyla, hem bilhassa içinden geçtiğimiz zorlu ve kritik süreçte çok daha özel bir önem kazanan “Yeni Asya mensubiyetini iftiharla gösterme” cesaret ve civanmertliğiyle, hem de bu çizgideki sadakatli ve istikametli duruşuyla hatırlayacağız.

Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Nur içinde yatsın. Ailesinin, Maraş okurlarımızın ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz hepimizi Cennetinde buluştursun. 

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  • Abdurrahman KOÇAK

    22.12.2019 00:31:30

    Allah gani gani rahmet eylesin...

Risale-i Nur Külliyatı

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