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14 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

AİHM’den yeni ihlal kararları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Aralık 2023, Perşembe
15-20 Temmuz sürecindeki hukuksuzlukların bir kısmı için gerek tekil davalarda, gerekse toplu başvurularda ihlal kararları vermeye devam eden AİHM’in özellikle aleyhlerinde hiçbir delil olmadığı halde ihraç edilip bazıları tutuklanan 940 hakim ve savcı için verdiği ihlal ve tazminat kararları, süreçteki uygulamaların hukuk dışılığını tescil eden önemli örneklerdendi.

Ardından benzer durumdaki 8 bini aşkın dosyaya ve aynı duruma düşmeye namzet 100 bin vak’aya atıf yapılarak verilen Yalçınkaya kararı geldi. Bilhassa bu karar, 15-20 Temmuz yargısının belini tamamen kırdı.

Ve AİHM’den yeni hak ihlali kararları artarak ve hızlanarak gelmeye devam ediyor.

2009-2012 yıllarında AİHM Türkiye Masası hukukçusu olarak görev yapan AYM ve AİHM’e bireysel başvuru danışmanı Okan Taşdelen’in X hesabından paylaştığı son bilgi:

AİHM gündemine gelen 366 dosyada daha haksız tutuklama tesbiti yapıldı ve 12 Aralık’ta açıklanan Kolay ve Diğerleri/Türkiye (No: 15231/17) ile Mecit ve Diğerleri/Türkiye (No: 69884/17) kararlarında da yeterli gerekçe içermeyen veya makul şüpheye dayanmayan tutuklamaların ihlal oluşturduğuna hükmedildi.

Mecit ve Diğerleri kararında, sadece Bylock kullanıcılığının makul şüphe oluşturmayacağına ilişkin önceki içtihadını hatırlatıp, belli yayınların bulundurulması, banka hesabının olması vb. eylemlerin ise meşruiyet karinesinden yararlandığına dikkat çeken AİHM, Mecit ve Diğerleri kararında başvurucuların her birine 5’er bin, Kolay ve Diğerleri kararında da 3’er bin euro tazminat ödenmesini hükme bağladı.

Dr. Gökhan Güneş’in yorumuyla:

“AİHM Mecit ve Diğerleri kararında Bylock kullanmanın örgüt üyeliğinden tutuklama için makul şüphe sebebi dahi oluşturmadığını bir kez daha tekrarladığı gibi; Bank Asya’da hesap hareketi, bazı yayınlara abonelik, üzerinde F serisi ABD doları bulundurmak, yasal kurum ve kuruluşlarda çalışmak gibi sebeplerin de tutuklama için makul şüphe sebebi oluşturmayacağını ve bu hususların yasallık karinesinden yararlandığını söyledi. Bunun anlamı, tutuklama dahi yapılmayacak hususlar nedeniyle ceza verilemeyeceğidir.”

Hukukçu Doç. Dr. Tolga Şirin’in bahsettiği İlerde ve Diğerleri davasında AİHM’in cezaevi şartlarıyla ilgili olarak verdiği karar da hak ihlali ve tazminat kararları dizisinin son örneği.

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