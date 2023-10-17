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17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

AİHM’e: “Kabul edilemez”den “Kabul ettik”e doğru

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Ekim 2023, Salı
AİHM’in Yalçınkaya kararına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesabından verdiği ilk tepki şu idi:

“İlk derece mahkemesinden istinafa, Yargıtay’dan Anayasa Mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, AİHM’in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez.”

Ardından yaptığı bir konuşmada “Bu karar sadece o dosya (Yalçınkaya dosyası) bakımından geçerlilik teşkil eder” noktasına geldi.

AİHM kararındaki “Önümüzde 8500 benzer dosya daha var” notuna ve Türk yetkililerin verdiği rakamlarla 100 bin Bylock kullanıcısı bulunduğu bilgisinin verilmesine rağmen.

Üçüncü aşamada ise Bakan “Sanki Türkiye AİHM kararlarını yerine getirmeyen bir ülkeymiş algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun doğru bir algı olmadığını ifade etmek istiyoruz. AİHM’in yargı yetkisini kabul etmiş bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı ve AİHM kararlarını uyguladıklarını savunurken şunları söyledi:

“(AİHM’den gelen) Yerine getiremediğimiz dosya sayısı 4336. İcrası tamamlanan dosya sayısı 3857. Yani Bakanlar Komitesine gitmiş, icrayı tamamlamışız. İcrası devam eden 479 var. Yerine getirme oranı yüzde 88.95.”

Bu karışık ifadelerden kast edilen, “4336 dosyadan 3857’sini uyguladık ve tamamladık” ise, bunların dışında AİHM’in “Hak ihlali var” deyip Türkiye’ye gönderdiği ve halihazırda icrası devam eden 479 dosya daha var.

Bu sözlerden anlaşılan o ki, iktidar AİHM’e ve AB’ye açıktan meydan okuyup ipleri tamamen koparmayı en azından şimdilik göze alamıyor.

Ama Demirtaş ve Kavala gibi son dönemde öne çıkan isimlerle ilgili süreçlerde AİHM’in verdiği ihlal kararları için bir taraftan “Kararın gereğini yerine getirdik” deniliyor, diğer taraftan hazırda bekletildiği anlaşılan başka dosyalar devreye sokularak yeni tutuklama ve yargılama kararları alınıp farklı gerekçelerle yeni mahkûmiyetlere hükmediliyor.

Böylece “Uyduk” denilen AİHM kararlarını arkadan dolanıp yine “bildiğini okumaya devam etmek” gibi bir neticeye varılıyor.

Ama Yalçınkaya davasında verilen kararın ardından, yüz binleri bulması kuvvetle muhtemel benzer dosyalarda da bu taktiğin uygulanması pek mümkün görünmüyor.

Onun için, kerhen de olsa mecburen “yumuşak iniş”le gardını düşürme tercihinin devreye sokulduğu gözleniyor. Erdoğan’ın “Saygı da duymayız, kulak da asmayız” çıkışı bir yana, Bakanın sözlerinden anlaşılan bu.

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