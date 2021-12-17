AİHM’in Ilıcak kararı ne anlama geliyor?

AİHM’in 15-20 Temmuz sürecindeki yargılamalarda verilen mahkûmiyetlere dair hak ihlali kararları son dönemde daha çok Kavala ve Demirtaş üzerinden gündem oldu.

Ankara’nın bu iki isim için AİHM’den çıkan kararlara uymamakta direnmesi, Türkiye-AB ilişkilerindeki “donma” halini katmerledi.

Bu arada AİHM, kendisine yapılan başvurularda başka isimler için de ihlal kararları vermeye devam ediyor. Mehmet Altan, Şahin Alpay, Ahmet Altan, Tekin Akgün, Yasin Özdemir, tutuklu eski AYM üyesi Alparslan Altan bunlardan ilk akla gelen bazı isimler.

Son olarak Nazlı Ilıcak da listeye girdi.

“Terör örgütü üyeliği” iddiasıyla Temmuz-2016’da tutuklanıp önce müebbet hapse, sonra Yargıtay’ın kararı bozması üzerine 8 yıl 9 ay hapse mahkûm edilen Ilıcak, bu kararın da bozulmasıyla Kasım-2019’da bırakılmıştı.

AİHM, Ilıcak için “Terör örgütü üyesi olduğuna veya hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığına dair makul şüpheye dayalı hiçbir somut kanıt yok” dedi.

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak “teröre teşvik, şiddet ve meşru makamlara karşı ayaklanma çağrısı içermediği” yorumunu yaptı.

Özgürlük ve güvenlik hakları ile ifade hürriyetinin ihlal edildiğini tesbit ettiği Ilıcak’a 16 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu para elbette ki o yaşında haksız yere içeride tutulduğu yaklaşık üç buçuk yılın karşılığı olamaz; ama pervasız bir hukuksuzluğun geç dahi olsa tescili açısından önemli.

Dr. Gökhan Güneş’in vurguladığı hususlar ise, bu kararın emsal vasfına dikkat çekiyor:

“Yasal bir kuruluşta (dernek, sendika, okul, dershane, medya vb.) çalışan ve aldığı maaş dışında, işvereni ile başka bir bağı tesbit edilemeyen kişiler örgüt üyeliği ile suçlanamaz. İsnad edilen suçun işlendiğine ilişkin somut delil taşıyan görüşme içerikleri olmadan tutuklama kararı verilemez. Mevcut yargılamalarda arayanı dahi belli olmayan HTS kayıtları ve aynı baz istasyonundan sinyal alma/vermenin bile suç delili kabul edildiği düşünüldüğünde, karar daha anlamlı gelecektir.”

Ve KHK’lı Av. Levent Mazılıgüney’in sorusu: “AİHM daha ne desin? Suç içeren bir iletişim içeriği olmayan ByLock ve ankesör yargılamaları kaç defa çöp olmalı ki vazgeçesiniz?”