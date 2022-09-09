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9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

AİHM’in son kararları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Eylül 2022, Cuma
2018’de resmî ziyaret için Strasbourg’a giden Adalet Bakanlığı heyetine AİHM Başkanının şöyle dediğini aktarmıştık:

“Darbe girişimi sonrası yaklaşık 4500 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç ettiniz. Bunlardan, dosyasına hiçbir aleyhte delil konulamayan yaklaşık 800 hâkim ve savcı tesbit ettik. Bir bölümünün aylarca tutuklu kaldıktan sonra ya beraat ettiğini ya da takipsizlik kararı aldığını gördük. Bu tutuklamalar nedeniyle Türkiye’yi ciddî tazminatlar bekliyor.”

Bu bilgi Erdoğan’a iletildiğinde “Madem delil yoktu, niye tutukladınız?” dediğini de.

Malûm davalardan tutuklu kalıp da beraat edenlerin açtığı tazminat davaları üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu kararlarda imzası olan isimleri HSK’ya şikâyet ettiğini ve HSK’da bu yargı mensuplarına açılan yüzlerce soruşturma evrakı bulunduğunu da.

(“15-20 Temmuz yargısı için hesap vakti geliyor” başlıklı ve 21.1.22 tarihli yazımız.)

Gelinen noktada, AİHM Başkanının bahsettiği yaklaşık 800 hâkim ve savcıdan 710’u için, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine ve her birine 5’er bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi. Hukukçulara göre bu kararlar bir başlangıç ve iç hukukta hem haksız cezalandırma, hem de ihraçlar sebebiyle alınacak tazminatların ilk adımı.

710 dosyadan son açıklanan 230’una dair olandan Dr. Gökhan Güneş’in çıkardığı sonuç: “Bylock tutuklama için yeterli bir delil değil.”

Yine Güneş AİHM’in bu kararının BM Haksız Tutuklamalar Çalışma Grubunun “Bylock kullanmak yargılama nedeni dahi yapılamaz” kararını teyid ettiğine dikkat çekiyor.

Av. Levent Mazılıgüney’in yorumu da şöyle: “Tutuklama için makul şüphe oluşturmayan ByLock kullanım iddiası mahkûmiyet hükmüne dayanak olacak kesinlikte bir delil de olamaz. Doğru kararlar verilmesi için daha kaç uluslararası merci kararı gerekiyor?”

Bu noktada AİHM’in 2018’de tesbit ederek Ankara’yı uyardığı ihlallere dair kararlarını açıklamak için tam dört yıl bekleyip 15-20 Temmuz rejimine vakit kazandırması elbette ki eleştirilmesi gereken hususlardan biri.

Ama çok geç de olsa bu kararların verilmesi, artık hukuksuzluğun daha fazla sürdürülemeyeceği bir aşamaya gelindiğini gösteriyor. 

Evet, zulüm devam etmez, edemez.

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