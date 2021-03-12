AİHM’in soruları

Perinçek’in “O adı biz koyduk” dediği “fetö” davalarında AİHM’e yapılan başvurular şimdiye kadar “İç hukuk yolları tüketilmedi” gerekçesiyle hep geri çevrilip reddediliyordu.

Ama 20 Temmuz sürecinde ihraç edilip tutuklanan ve Bylock, Bank Asya, dernek-sendika üyeliği ve muhbir ifadesi gerekçeleriyle 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edilen, cezası istinaf ve Yargıtay’da onanan ve AYM’ye yaptığı başvuru da reddedilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın AİHM’e açtığı davada durum değişti.

Bu başvuruyu kabul edip esastan incelemeye alan AİHM’in Türk hükümetine gönderdiği sorular çok önemli ve dikkat çekici.

Bir kısmını iki scope yayınına konu edip sosyal medya hesaplarımızla youtube kanalımızda paylaştığımız bu sorulardan bazıları:

* Başvuran, âdil yargılandı mı?

* Delillerin toplanması, incelenmesi ve kullanımında ilgili yasal hükümlere uyuldu mu?

* Deliller yeterince güvenilir mi?

* İç hukukta, MİT tarafından elde edilen verilerin bütünlük ve orijinalliğini soruşturma makamlarına sunulmadan önceki dönemde koruyacak hangi güvenceler var?

* Delillerin güvenilirliğine itiraz etme hususunda, başvurana etkili fırsat tanındı mı?

* Verilerin bütünlük, doğruluk ve tutarlılığı bağımsız bilirkişi incelemesine sunuldu mu?

* Davaya bakan mahkemeler AİHS-6/1 maddesi anlamında bağımsız ve tarafsız mı?

* Yargıtay ve HSK’nın yapı ve oluşumundaki değişiklikler ve 667 sayılı KHK-m.3 uyarınca HSK kararıyla hâkimlerin görevden alınması ihtimali gibi gelişmeler, başvuranın bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkını zedeledi mi?

* Terör örgütü üyeliği suçunun unsurları neler ve bunlar başvuranın davasında var mı?

* Mahkemelerin fetö’yü terör örgütü olarak kabulleri, mahkûmiyetin dayanağı olan eylemler zamanında öngörülebilir miydi?

* Başvuran, o zamanlarda, ona atfedilen eylemlerin (Bylock, Bank Asya’ya para yatırma, yasal kabul edilen sendika ve derneğe üyelik) silahlı terör örgütü üyeliği suçunun delili olarak görüleceğini öngörebilir miydi?

* Sendika ve dernek üyeliği temelindeki mahkûmiyet, AİHS-11 anlamında örgütlenme özgürlüğüne müdahale teşkil eder mi?

Bakalım, hükümet ne cevap verecek?

Ve bu cevaba AİHM ne diyecek?

* Kadim Tire Temsilcimiz Celal Keseli’nin muhtereme eşi, samimî, gayretli ve fedakâr Nur Talebesi, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü Nazmiye Hanıma Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.