"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

AİHM kararına ya uyulacak, ya uyulacak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Eylül 2023, Cumartesi
AİHM’in Yalçınkaya davasında verdiği karar için ilk gün “Kabul edilemez” diyen Adalet Bakanının, ertesi gün “Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder” noktasına gelmesi, 15-20 Temmuz yargısı adına manidar ve ibretli bir ric’at sürecinin ilk adımı.

Sonraki aşamalarda AİHM’in atıf yaptığı, gündemindeki 8500 benzer dosya ve 100 bin civarındaki Bylock kullanıcısından gelebilecek yeni başvurular, yine AİHM’in uyardığı “sistemik problem”in çözümü yönünde gereken adımlar âcilen atılmadığı takdirde, bu ric’ati iktidar açısından çok daha “acıklı” hale getirecek.

Siyasetin magazin sayfalarında boy göstermeye meraklı ve her devrin adamı kimi “hukukçu”ların yaptığı ve ciddi hukuk zeminlerinde kendilerini gülünç duruma düşüren “sipariş” yorumlar da, karardan duyulan rahatsızlığı açığa vuran bazı iktidar medyatörlerinin AİHM’i “f.ö hâmisi” olmakla suçlayan asabi tepkileri de bu kaçınılmaz akibete engel olamayacak.

AİHM’in kararı son derece net: Türkiye’nin bu pilot davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel haklarla ilgili üç maddesini ihlal ettiği, Büyük Dairenin kararıyla hükme bağlandı.

O sözleşme ki, Türkiye dahil, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin dışişleri bakanları tarafından Roma’da 4.11.1950’de imzalanıp 3.9.1953’te yürürlüğe girmişti. Halihazırda Avrupa Konseyi üyesi 46 devletin tamamı sözleşmeye taraf. 

DP iktidarının altı ayı dolmadan imza koyduğu sözleşmeyi 1954’te Meclis kararıyla onaylayan Türkiye, 1987’de AİHM’e bireysel başvuru hakkını, 1989’da AİHM kararlarının bağlayıcılığını tanıdı. AKP iktidarının—sonrasında vazgeçtiği—AB reformlarını hayata geçirmeye başladığı 2004’te de AİHM kararlarını millî kanunların üzerine çıkaran anayasa değişikliği yapıldı. Buna göre, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Ve 1. maddesinde “Sözleşmeci taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar” diyen sözleşmenin, AİHM’in son kararında hatırlatılan 46. maddesine göre “Taraflar, taraf oldukları davalarda mahkemenin (AİHM’in) verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.”

Durum bu iken iktidarın AİHM kararına uymaması ve direnmesi kesinlikle mümkün değil. Hem hukuken, hem ahlaken, hem de siyaseten. 

Ya uyacak, ya uyacak. Başka bir şık yok.

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM heyeti Karabağ'a gidecek

    Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız

    Dış ticaret açığı 110 milyar dolara dayandı

    AİHM kararı 100 bin dosya için emsal olabilir

    Sanayiciye bir darbe de elektrikten

    Yargıtay AİHM ve AYM içtihadlarını dinlemedi

    Siyaset ahlâkî üstünlükle yapılır

    Diyanet İşleri Başkanına ağır suçlama

    Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu

    Türk-İş: Açlık sınırı 13 bin 334 lira

    Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

    Organize suç endeksinde Avrupa birincisiyiz

    Çiftçiler: Üretiyoruz, kazanamıyoruz

    İsrafı azaltacak tedbirler alınmalı

    Ermenilerin yüzde 70’i Karabağ’dan ayrıldı

    Altın Portakal Film Festival yönetmeni: Can güvenliğim tehlikede

    Uygulamayacaksak niye ihtiyaç duyalım?

    Karot örneği alındı

    İstanbul - Pendik'te istinat duvarı çöktü: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM kararına ya uyulacak, ya uyulacak
    Ahmet BATTAL

    Körler ve sağırlar, nasıl da ağırlar…
    Mehmet ÇETİN

    Gayretullaha dokunmaktan kork!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bana da “yuf!” olsun!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız
    Osman ZENGİN

    “Isparta” deyince, akla “Bediüzzaman” gelir
    Faruk ÇAKIR

    Yine ‘yeni anayasa’
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ayşen Karacan

    Nur’a adanan bir ömür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.