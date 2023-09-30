AİHM kararına ya uyulacak, ya uyulacak

AİHM’in Yalçınkaya davasında verdiği karar için ilk gün “Kabul edilemez” diyen Adalet Bakanının, ertesi gün “Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder” noktasına gelmesi, 15-20 Temmuz yargısı adına manidar ve ibretli bir ric’at sürecinin ilk adımı.

Sonraki aşamalarda AİHM’in atıf yaptığı, gündemindeki 8500 benzer dosya ve 100 bin civarındaki Bylock kullanıcısından gelebilecek yeni başvurular, yine AİHM’in uyardığı “sistemik problem”in çözümü yönünde gereken adımlar âcilen atılmadığı takdirde, bu ric’ati iktidar açısından çok daha “acıklı” hale getirecek.

Siyasetin magazin sayfalarında boy göstermeye meraklı ve her devrin adamı kimi “hukukçu”ların yaptığı ve ciddi hukuk zeminlerinde kendilerini gülünç duruma düşüren “sipariş” yorumlar da, karardan duyulan rahatsızlığı açığa vuran bazı iktidar medyatörlerinin AİHM’i “f.ö hâmisi” olmakla suçlayan asabi tepkileri de bu kaçınılmaz akibete engel olamayacak.

AİHM’in kararı son derece net: Türkiye’nin bu pilot davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel haklarla ilgili üç maddesini ihlal ettiği, Büyük Dairenin kararıyla hükme bağlandı.

O sözleşme ki, Türkiye dahil, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin dışişleri bakanları tarafından Roma’da 4.11.1950’de imzalanıp 3.9.1953’te yürürlüğe girmişti. Halihazırda Avrupa Konseyi üyesi 46 devletin tamamı sözleşmeye taraf.

DP iktidarının altı ayı dolmadan imza koyduğu sözleşmeyi 1954’te Meclis kararıyla onaylayan Türkiye, 1987’de AİHM’e bireysel başvuru hakkını, 1989’da AİHM kararlarının bağlayıcılığını tanıdı. AKP iktidarının—sonrasında vazgeçtiği—AB reformlarını hayata geçirmeye başladığı 2004’te de AİHM kararlarını millî kanunların üzerine çıkaran anayasa değişikliği yapıldı. Buna göre, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Ve 1. maddesinde “Sözleşmeci taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar” diyen sözleşmenin, AİHM’in son kararında hatırlatılan 46. maddesine göre “Taraflar, taraf oldukları davalarda mahkemenin (AİHM’in) verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.”

Durum bu iken iktidarın AİHM kararına uymaması ve direnmesi kesinlikle mümkün değil. Hem hukuken, hem ahlaken, hem de siyaseten.

Ya uyacak, ya uyacak. Başka bir şık yok.

