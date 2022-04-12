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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

AİHM tazminatları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Nisan 2022, Salı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 15 Temmuz’dan sonra ihraç edilip suçüstü işlemi yapılarak tutuklanan 427 hâkim ve savcıyla ilgili olarak verdiği “Haklarında hiçbir delil olmadığı halde tutuklanmaları özgürlük ve güvenlik hakkının ihlalidir” kararı ve her birine 5’er bin euro manevî tazminat ödenmesine hükmetmesi gündemde.

Yorumlarda ağırlıklı olarak “Onlara yaşatılanlar ve bu yüzden kaybettirilenler dikkate alındığında 5 bin euro hiçbir şey değil, hattâ çok yetersiz ve komik bile kalıyor” deniliyor.

O yönüyle bakıldığında doğru.

Ama bu karar, öncelikle Ankara’nın “Biz 15 Temmuz sonrası OHAL ilan edip Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini askıya aldığımızı deklare ettik. Ayrıca davacılar iç hukuk yollarını tüketmeden AİHM’e gittikleri için başvuruları geri çevrilmeli” şeklindeki itirazının AİHM’de reddedilmesi yönüyle çok önemli.

İkinci olarak, 15-20 Temmuz rejimince gasp edilen diğer hakların da tazmin ettirilip geri alınmasının yolunu açması yönüyle de.

AİHM kararı diyor ki: “Bu insanlar haklarında bir delil olmadığı halde tutuklanmış.”

Sürecin devamında delilsiz suçlamalarla ihraç edilen bu insanların, bu sebeple maruz bırakıldığı diğer mağduriyetlerin de giderilmesi; yıllardır gasp edilen maaşlarının ve diğer özlük haklarının iadesi; sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının gaspı ve pasaportlarının iptali sebebiyle uğradıkları kayıpların telâfisi gerekiyor.

Bunların yekûnu, 5’er bin euronun kat kat üzerinde muazzam rakamlara bâliğ olacak.

427 hâkim ve savcı için hükmedilen 2 milyon 135 bin euro tazminat+mahkeme masrafı, bu rakamların yanında çok küçük ve sembolik kalacak. AİHM gündemindeki en az 5 bin davadan da benzer kararlar çıkması durumunda faturanın hangi boyutlara ulaşacağını ise tahmin edebilmek dahi çok zor.

Hak-hukuk tanımayan 15-20 Temmuz çılgınlığının Türkiye’yi karşı karşıya getirdiği tabloda sırf bu tazminatlar yönüyle ortaya çıkan bilanço böylesine ciddi, ağır ve vahim.

Hukuksuzluğun genel anlamda yargı sistemi, adalet mekanizması, siyaset, sosyal ve toplumsal doku, ekonomi... gibi alanlarda meydana getirdiği çok derin tahribat ayrı.

Fertlere ve ailelere yaşattığı travmalar da.

Bunun sorumluları belli. Yaptıkları asla yanlarına kalmamalı ve Türkiye onlardan bunun hesabını hukuk içerisinde mutlaka sormalı.

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