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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

AİHM ve AYM

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Aralık 2019, Cumartesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala için verdiği “hak ihlâli ve tahliye” kararı ile, bilhassa AYM açısından kritik bir mesaj da vermiş oldu.

Eski Başkan Haşim Kılıç’ın ifade ettiği gibi, bundan böyle AİHM Türkiye’den yapılacak bireysel başvuruları doğrudan gündemine alabilir.

Böyle olursa tek sebebi, artık AYM’yi hak ihlâllerini önlemek için etkin bir kurum olarak görmeme noktasına gelmiş olması.

Kavala davasında AYM hem gecikmiş, hem oy çokluğu ile “İhlâl yok” kararı vermişti; ancak AİHM’in kararı tam tersi yönde oldu.

AİHM’de devam etmekte olan Wikipedia davasına müdahil olan Avrupa Konseyi de, AYM’nin artık etkin bir iç hukuk yolu olmaktan çıktığı istikametinde görüş bildirmişti.

Bu durum AYM’nin uluslararası hukuk camiasında zemin ve itibar kaybetmekte olduğunun çok düşündürücü bir göstergesi.

Bunun sebebi, 15-20 Temmuz süreciyle oluşturulan ortamın AYM’yi de olumsuz etkileyerek işlevini yapamaz hale getirmesi.

Hukukta asla yeri olmayan bir mantıkla referans gösterdiği MGK’ya “teslim” olması.

Kendi üyelerini dahi savunamaması.

Önceki içtihatlarıyla çelişmek pahasına, temel hukuk prensiplerine aykırılığı son derece aşikâr olan OHAL KHK’larını denetlemekten ve iptal etmekten kaçınması.

Ve hak ihlâli iddiasıyla kendisine yapılan bireysel başvuruların çoğunu ya reddetmesi ya da cevapsız ve sürüncemede bırakması.

Hukukun en temel gereklerini konjonktüre, siyasete veya korkuya feda etmesi.

Bu arada 15-20 Temmuz sürecinde AİHM de birçok başvuruyu “İç hukuk yolları tüketilmedi” gerekçesiyle geri çevirirken, AYM başta olmak üzere bizim yargı kurumlarımıza çok fazla kredi açtı ve aşırı zaman tanıdı.

Bu tavır AİHM’e de puan kaybettirdi.

Ama artık görünen o ki, bunun da sonuna gelindi. AİHM açtığı kredinin suiistimal edildiğini nihayet görmeye, sıkışan AYM de üzerine sinmiş tutukluğu aşmaya başladı. 

31 Mart ve 23 Haziran seçim sonuçları ile ortaya çıkan yeni siyasî dengenin AYM üzerindeki iktidar odaklı derin baskıları hafifletmesi de, önceki konjonktürde veremediği veya verdiği zaman çok ağır hücumlara maruz kalması sebebiyle tekrarından çekindiği kararları vermek için cesaretlendirdi.

Bakalım SCH, ACM ve istinaflar ne yapacak?

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