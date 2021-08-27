AKP’de erime devam ederken

Son dönemdeki kamuoyu araştırmaları iktidar partisiyle ortağındaki erimenin sürdüğünü gösteriyor.

Cumhur’un oy oranı yüzde 40 civarında. Bazı anketlere göre bu oranın bir-iki puan üstünde, kimine göre altında.

İktidar partisinin oyu ise yüzde 30 sınırında gidip geliyor. Aslında iktidar politikalarının yol açtığı bunca olumsuzluk ortadayken bu oran dahi hâlâ çok yüksek. Ama böyle olmasının “anlaşılabilir” birtakım sebepleri var.

Bunların başında, iktidar gücünü hâlâ elinde bulunduruyor olması geliyor. Tek adam rejiminin sınırsız devlet imkânlarıyla da desteklediği bu güç, ona hem iktidar nimetlerinden “sebeplendirme” fırsatı veriyor, hem de insanları korkutup caydırma aracı oluyor. (Ama oy vermeyeceği halde “AKP” diyenler de var!)

Kimi araştırmaların ortaya koyduğu sonuca göre, her üç kişiden birinin sosyal yardımla hayatını sürdürdüğü bir ülkede yaşıyoruz.

Bu durum ister istemez ve kaçınılmaz bir şekilde oy tercihinde de belirleyici oluyor.

Ancak ekonomik gidişatın gittikçe daha da kötüleşmesi ve geçim sıkıntısının iyice kronik hale gelmesi sonuçta bu kesimi de etkiliyor.

Ve yardım bağımlılığı giderek zayıflıyor.

Muhalefetin yerel yönetimler kanalıyla bu kesimlere ulaşma çabaları da çaresizlik kaynaklı tercihin adresini değiştirmeye başlıyor.

Bir diğer sebep, iktidarın çok büyük ölçüde kontrolüne aldığı medya üzerinden yürüttüğü propaganda ve algı operasyonları.

Ama gelinen noktada reel gerçeklerin yakıcılığı, bu propagandaları da boşa çıkarıyor.

Tek adam rejiminin iktidar partisi kadrolarında yaptığı tasfiyeler de, seçmen desteğinde erimeyi başlatan bir başka önemli sebep.

Bu kadroların içinden çıkıp yolunu ayıran ve tek adam rejiminin tırmandırdığı hukuksuzluk, adaletsizlik ve keyfîlikleri, içte ve dışta olumsuzluklara yol açan politikaları eleştirmeye başlayanların muhalefeti etkili oluyor.

Muhalefetin Millet İttifakı çatısı altında birleşerek daha güçlü bir varlık göstermesi de.

Bunların ve diğer bazı sebeplerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuç, KONDA Genel Müdürü Ağırdır’ın geçen Haziran’da dile getirdiği tesbitle, AKP’nin çekirdek oyunun yüzde 36-7’den yüzde 22-3’e inmiş olması.

Görünen o ki, bu iniş devam ediyor.

Bir de muhalefet daha atak ve birlik olsa!