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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AKP’deki istifalar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Ekim 2022, Çarşamba
AKP’nin ve ortağının arkasındaki halk desteği erimeye devam ederken, iktidar bloku partilerinin teşkilât kadrolarında peş peşe gelen istifalara, AKP Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba’nın istifası da eklendi.

Fakıbaba 2004 yerel seçiminde AKP’den seçildiği Şanlıurfa Belediye Başkanlığına bir sonraki 2009 yerel seçiminde partisi tarafından aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuş ve yeniden seçilerek şehir halkında hatırı sayılır bir desteğe sahip olduğunu ispatlamıştı.

2015 seçimi öncesinde AKP onunla arayı düzeltti, bunun üzerine bu partiden milletvekili adayı oldu ve seçildi. 2017-18 yıllarında da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

Gelinen noktada AKP’den de, milletvekilliğinden de istifa ederken, “siyasî ve ahlâkî anlayışına uymayan bazı kişilerle artık birlikte olmayacak olmaktan” mutluluğunu duyurdu.

Kimi kast ettiği sualini de “İçerisinde hırsızlık yapan var, malı götüren var, onun bunun malına el koyan var, adam öldüren var, tefeci var. Kimi kastedeceğim?” diyerek cevapladı.

Böylece seçim sürecinde AKP’nin Meclis grubundaki ilk istifa ondan gelmiş oldu.

Çoktandır AKP’li vekiller arasında giderek büyüyen bir rahatsızlık yaşandığını söyleyen kimi gözlemciler, bu istifanın arkasının geleceğini, özellikle yılbaşından itibaren yoğun bir istifa trafiği yaşanacağını belirtiyorlar. 

Ama Fakıbaba’nın beklenmedik istifasında gafil avlanan parti yönetiminin, onu izleyeceği tahmin edilen diğer vekilleri çok sıkı bir markaj ve abluka altına aldığı ifade ediliyor.

Muhatabın durumuna göre ya “rüşvet” veya baskı ve tehdit yöntemleriyle vazgeçirilmek istenen vekillerin nasıl bir tercihle yola devam edeceklerini süreç içinde göreceğiz.

Haddizatında bunca zamandır olup bitenlere, hukuksuzluk, yolsuzluk, suiistimal ve keyfîliklere duyarsız kalan, hattâ alet olan vekiller seçime çok az bir zaman kala partileriyle yollarını ayırma kararı verdikleri takdirde, bunun muteber olduğunu söylemek zor.

Keza seçimde aday listelerine tekrar konulma ümitleri kalmadığını görenlerin, bu duruma tepki olarak istifayı seçmelerinin de.

Ama ülkenin tek adam rejiminden kurtulma mücadelesi verdiği kritik bir süreçte o rejime payanda olmaktan artık çıkmaları yönüyle bu kararlarının belki bir değeri olabilir.

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