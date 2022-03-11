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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

AKP iktidarının 20. yılında ekonomi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Mart 2022, Cuma
Toplum olarak, tek adam rejiminin hukuksuz, keyfî, sorumsuz, müsrif, denetimsiz uygulamalarıyla her geçen gün daha da ağırlaşan sorunların bizi iyice yorduğu bir noktaya gelip dayandık.

Peş peşe gelen 15-20 Temmuz OHAL süreci, pandemi, kur artışıyla tetiklenen ekonomik kriz ve son olarak hiç beklenmedik bir şekilde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları, hayatı büsbütün zorlaştırdı.

İki ay içinde 9 liradan 18 liraya çıkıp 20 Aralık gecesi çok tartışmalı bir operasyonla 13 lira seviyelerine düşürülen dolar yine çıkışta.

Kurdaki yükseliş gerekçesiyle temel gıda maddeleri başta olmak üzere bütün mal ve hizmetlerde yükselen fiyatlar hâlâ düşmedi.

Tam tersine, artmaya devam ediyor.

Kısmî vergi indirimleri de işe yaramıyor.

Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan fâhiş zamlar aile bütçelerini fena halde zorluyor. Faturalar cep yakıyor.

Ukrayna krizinin tırmanmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki görülmemiş ve baş döndürücü artışlar da bu furyaya dahil oldu.

Öyle ki, benzin ve mazot fiyatlarındaki artış hızına yetişebilmek artık mümkün değil.

Bu artış diğer alanlara da haliyle yansıyor.

Ve zaten fazlasıyla yükselmiş olan ve artmaya devam eden gıda fiyatlarında, özellikle buğday ve ayçiçek yağı öne geçmiş durumda. Bu gidişle ekmeğin çok daha pahalanacağı belirtilirken, yağda da vaziyet aynı.

Sebebi, diğer birçok üründe olduğu gibi buğday ve ayçiçek yağında da çok  büyük ölçüde ithalâta bağımlı hale gelmiş olmamız.

Türkiye yakın zamana kadar “tarımda kendi kendine yeten” birkaç ülkeden biri olarak anılır ve bu özelliği çok önemli bir stratejik üstünlüğümüz olarak nitelenirken böyle bir duruma düşürülmemiz çok iyi sorgulanmalı.

Tarımda da üretimin teşvikini ve arttırılmasını değil, ithalâtı esas alan politikalara ağırlık verilmesi maalesef bu sonucu doğurdu.

Hayvancılık aynı şekilde.

Enerji ve sanayi politikaları da.

Velhâsıl yirmi yıllık AKP iktidarının ülkeyi ekonomi alanında taşıdığı yer bu. Kendi ilân ettiği iddialı hedefleri dahi yine kendisi küçülten, yandaşlarını zenginleştirirken ülkeyi fakirleştiren ve her alanda dışa bağımlı hale getiren politikalarla ortaya çıkan sonuç bu.

Sandık buna son vermek için de şart.

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