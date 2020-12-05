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5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Algı operasyonlarını boşa çıkarmak için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Aralık 2020, Cumartesi
Günümüzde öne çıkan ve ağırlık kazanan psikolojik savaş taktiklerinin en tahripkâr ve yıkıcı olanları, olmadık yalan, iftira, saptırma ve çarpıtmalarla yürütülen karanlık algı operasyonları.

Kontrol altındaki güdümlü medya araçları kullanılarak yapılan tek taraflı propagandalarla zihinler şartlandırılıyor ve oluşturulan algı üzerinden insafsızca hücum ediliyor.

Taarruz dalgasının ilk aşamasında o algıyı yerleştirmek için tahkimat yapılıyor.

Bir sonraki adımda “Önemli olan sizin ne anlattığınız değil, karşı tarafın ne anladığıdır” argümanı devreye sokuluyor.

Böylece olgu ile algı arasına konulan mesafenin iyice açılıp, kapatılması imkânsız bir uçuruma dönüşmesi hedefleniyor.

Burada doğru ve sağlam bir temel üzerine bina edilen olguları ard niyetli algı operasyonlarına kurban ettirmemek için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var.

Bunların başında, doğruları ısrarla dile getirip tekrarlamaktan asla vazgeçmeme gereği geliyor. Aynı yöntemle sürdürülen kirli algı operasyonlarını boşa çıkarmanın öncelikli ve en önemli şartlarından biri bu.

“Bu hakikatleri çok tekrar ediyorsun” eleştirisine Üstadın verdiği “Bir meslek takip ettiğimi gösteriyorum. Bir mesleği takip edenler tekrara mecbur olurlar. Hem de birşeyin esası atılsa, mükerreren irca-ı nazar (tekrar tekrar bakışların çevrilmesi) lâzımdır. Mesleksiz olanlardır ki, her yola sapıyorlar” (Eski Said Eserleri, s. 85) cevabında bu mana da var.

Çok önemli bir başka nokta, sağlam bir olgu etrafında birleşip kenetlenen şahs-ı manevînin müfritane irtibat ve tam bir tesanüd içinde hakta sebat üzere sıkı bir istişareyle yola devam etmesi, kendi içinde herhangi bir boşluk ve zaaf oluşmasına meydan vermemesi, herşeyi tahkik süzgecinden geçirip silik sözleri ve ard niyetli propagandaları boşa çıkarması.

Yapılması gereken, olguyu, yalan, iftira, çarpıtma ve saptırmalarla oluşturulan yanlış algılara feda etmek değil, olguya uygun doğru algılar inşasına çalışmak olmalı.

Üstadın “Bir tane sıdk (doğru), bir harman yalanı yakar” (age, s. 438) sözüyle dile getirdiği hakikat, algı operasyonlarını püskürtüp boşa çıkarmanın yolunu da gösteriyor.

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