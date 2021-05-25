ANAP, 12 Eylül ürünü bir partiydi.

Dört eğilimi birleştirme iddiasıyla ortaya çıktıysa da, aslında darbecilerin kapattığı AP’nin yerine, onun seçmen tabanının üzerine oturmak üzere dizayn edilmişti. İhtilalcilerin verdiği icazetle kurulup sekiz yıl iktidarda kaldı.

İktidarı boyunca, 12 Eylülcülerin kurduğu düzene hiç dokunmadı. Tam tersine, onların anayasa zoruyla koyduğu siyasî yasakların devamı için canhıraşane çaba gösterdi.

Kenan Evren’in ülkeye musallat ettiği başörtüsü yasağı da ANAP’ın basiretsiz ve beceriksiz politikalarıyla AYM kararına dönüşerek iyice tahkim edildi ve yaygınlaştırıldı.

Yeni Asya’nın 3 Ocak 1990’da maruz bırakıldığı iç darbede kimi ANAP’lı bakanların da aktif dahli vardı. Keza aynı yılın güzünde Kocatepe Camiinde okuttuğumuz ilk Bediüzzaman Mevlidinin ardından Kutlular Ağabey dahil 10 arkadaşımızın 15 gün gözaltında tutulması yine ANAP iktidarında olmuştu.

Gerçi bu hadise yıllardır dindarlara baskı için kullanılan TCK 163’ün Meclis kararıyla kaldırılması gibi bir hayra da vesile oldu.

Ama ANAP’ın hukuk, demokrasi, özgürlükler karnesi genelde zayıflarla doluydu.

Ve 1991 seçimini bu karneyle kaybetti.

ANAP’ın izinden yürüyen AKP ise mağduru gibi göründüğü 28 Şubat’ın ürünü olan bir parti. İçinden çıktığı RP ve FP’yi kapatan o süreç, AKP’nin önünü açtı. Ve bu partinin iktidarında, özellikle tek adam rejimine geçildikten sonra, benzeri hiç görülmemiş ve inanılmaz hukuk ihlallerine imza atıldı.

Başörtüsü yasağı her yerde kalktı, ama çoğu başörtülü olan 20 bine yakın kadın, bazıları bebekleriyle birlikte cezaevine konuldu.

28 Şubat’ın devlet kadrolarında önce kanun, sonra KHK’lar yoluyla yapmaya çalışıp da başaramadığı tasfiyeler, OHAL KHK’larıyla çok daha geniş çapta gerçekleştirildi.

Yeni Asya yine hedefe konuldu; Kocatepe Mevlidine bir kez hariç izin verilmedi; resmî ilan, basın kartı ve gri pasaport ambargoları uygulandı; hukuksuz mahkûmiyet kararları verildi; algı operasyonlarına hedef yapıldı.

Giderayak vermiş olduğu demokrasi, hak ve özgürlük mesajları ANAP’ı kurtaramamıştı.

AKP de onun yolundan gidiyor.

İnsan hakları eylem planından dem vururken, hak ihlallerine tamgaz devam ederek...