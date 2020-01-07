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7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Ankara izlenimleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Ocak 2020, Salı
Geçen Ekim ayında kitap fuarındaki imza programı için gittiğimiz Ankara’da bu vesileyle okuyucularımızla da bir araya gelmiş ve izlenimlerimizi burada yansıtmıştık.

O görüşmelerde bu programların daha sık periyodlarla devamına çok ihtiyaç olduğu ifade edilmişti.

Bunun bir neticesi olarak, geçtiğimiz haftasonu Cuma akşamıyla Cumartesi gününü dolduran programlarla yine Ankara’daydık.

Önce Sincan’da okuyucularımızla bir araya geldik, ardından Cebeci ve Maltepe’de.

Asr-ı Saadetten günümüze müsbet iman hizmeti ve ittihad-ı İslam gibi konuları Risale-i Nur’daki ilgili bahislerde yapılan izahlar ışığında birlikte tahlil ve müzakere ettik.

Ülkemizin ve dünyanın gidişatı hakkında bilgi ve fikir alışverişlerinde bulunduk.

Hiç duymadığımız yeni bilgiler öğrendik.

Meselâ görme engelli okuyucularımızdan Zafer kardeşimiz, içinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte görme engellilerden de tam 2000 kişinin mağdur edildiğini söyledi.

Sürecin geldiği noktada, birçok insanın şimdiye kadar seyirci ve suskun kaldığı 20 Temmuz hukuksuzluklarına karşı bu tavrını artık değiştirerek sesini yükseltmeye başladığı ve Yeni Asya’nın çizgisine geldiği, ortak bir tesbit ve kanaat olarak dile getirildi.

Şeflik dönemi referanslarıyla gündeme taşınıp hayata geçirilen tek adam rejiminin, kendisini de, kadrolarını da tükettiği ve gerek iç, gerek dış meselelerde ülkemizi büyük sıkıntılara sürüklediği ifade edildi.

Bu durumun toplum tarafından da artık fark edilmeye başlandığı, özellikle geçen yıl yapılan 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçim sonuçlarının, Türkiye’deki antidemokratik gidişatı durdurarak tersine çevirebilecek yeni bir süreci hızlandırdığı belirtildi.

İhtiyaç olan önemli konularla ilgili olarak yeni çalışma ve projeler üzerinde duruldu.

Hizmetlerimiz hakkında verimli istişare ve fikir alışverişleri yapıldı. Bir defa daha gördük ki, diğer mahaller gibi Ankara’daki okurlarımız da bilhassa gazetemiz ve yayın hizmetlerimizle ilgili gelişmeleri çok yakından ve dikkatle takibe devam ediyorlar.

Bu çerçevede geçen hafta startı verilen “İkinci 50 yıl seferberliği”mize yoğun ilgi gösteriyor ve güçlü bir destek veriyorlar.

Hepsine buradan da tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

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