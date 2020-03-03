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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2020 SALI - YIL: 51

Ankara Kitap Fuarı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Mart 2020, Salı
Geçtiğimiz Ekim ayının son günlerinde Ankara Ticaret Odasında düzenlenen kitap fuarından dört ay sonra, yine aynı salonlarda açılan bir fuara daha, Pazar günü organize edilen imza programı vesilesiyle katılma imkânı bulduk.

Bu fuarların her biri, yarım asırdır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya’nın iştiraki sayesinde, onun bu tarihî misyonuna çok yakışan “ilânat” ve tanıtım hamlelerine sahne oluyor.

Çok farklı, hattâ aykırı ve ters dünya görüşlerinin temsil edildiği fuarlarda, Yeni Asya da kendi misyonunu vakur bir tavırla ifa ediyor.

Ankara Kitap Fuarında yine çok farklı kesimlerden ziyaretçilerimiz oldu. Son derece enteresan tanışma ve diyaloglar gerçekleşti.

Bunların detaylı örneklerini, standımızda gönüllü olarak vazife yapan arkadaşlarımız yine geniş anekdotlarla aktaracaklar inşaallah. 

Katıldığımız bütün fuarlarda şahsen de müşahede ettiğimiz çok önemli hususlardan biri: Yeni Asya’nın oralardaki varlığı gerçekten birçok insanın gazetemizle, diğer yayınlarımızla ve Risale-i Nur’la tanışmasına vesile olurken, tanıdıkları halde, yaşadığımız sıkıntılı süreçte korku ve evham gibi sebeplerle çekinme psikolojisine giren insanlara cesaret ve kuvve-i maneviye kazandırıyor.

Yeni Asya’nın duruşunun kendilerine bir nokta-i istinad teşkil ettiğini söyleyen çok sayıda insanla bu fuarda da muhatap olduk.

Bu fuarın en ilginç anekdotlarından biri, kısa sürede Türkçeyi de çok iyi öğrendiğini bizzat gözlemlediğimiz Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi’nin standımızı ziyareti oldu.

Üstadı ve Risale-i Nur’u da tanıyan Adjabi ile yaptığımız güzel sohbet, mülâkat ve ziyaretlerle gelişerek devam edecek inşaallah.

Fuar dışında katıldığımız toplantı ve sohbetler de gayet verimli geçti. Güncel gelişmeleri, Suriye’de gelinen noktayı, rahmetle uğurladığımız son şehitlerimizi, Diyanet’in Risale-i Nur’la ilgili tavrını, Yeni Asya’nın her alanda tekrar tekrar doğrulanan isabetli çizgisini ve başka birçok konuyu okurlarımızla birlikte enine boyuna değerlendirdik.

Gerek Yeni Asya’nın fuara iştirakinde emeği ve katkısı olan ve standımızda görev alan herkese, gerekse okurlarımıza tebrik, takdir ve teşekkürlerimizi iletiyor; müfritane irtibat anlamındaki bu birlikteliklerin devamını diliyoruz.

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