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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Ankara Kitap Fuarı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ekim 2022, Salı
Önceki hafta sonu siyasî gelişmelerin değerlendirildiği Siyasî Komisyon toplantısı için gittiğimiz Ankara’da geçen hafta sonu da ATO’nun kitap fuarına katıldık.

Fuarın ikinci günü olmasına rağmen kitap meraklılarının iştirak ve ilgisi hayli yoğundu.

Keza daha da derinleşen ekonomik krize ve kitap fiyatlarına da yansıyan görülmemiş boyutlardaki fâhiş pahalılığa rağmen Ankaralılar fuara yine akın ettiler ve içeri girebilmek için çok uzun kuyruklar oluşturdular.

Yeni Asya Neşriyat da standlar arasındaki yerini aldı ve bir defa daha Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarının ilanatını yapıyor.

Birbirini takip eden haftalarda veya eşzamanlı olarak düzenlenen Denizli, Kayseri, Mersin, Konya ve bu hafta başlayacak İzmir fuarları gibi Ankara fuarına iştirakimiz de okurlarımızın sponsorluğu ile gerçekleşiyor.

Standımızda gönüllü gençlerden oluşan dinamik ve şevkli bir ekip görevi üstlenmiş.

Ankara fuarındaki imza programımıza her zamanki gibi “süreç mağdurları”nın alâkası yoğundu. OHAL’in Toplumsal Maliyetleri raporunda da vurgulandığı gibi, maruz bırakıldıkları hukuksuz uygulamalar sebebiyle çoğunun ekonomik açıdan zorda olmalarına rağmen aileleriyle beraber gelerek bir kitap dahi olsa almaya gayret ettiklerini gördük.

Alamayacak durumda olanlar da sırf teşekkür edip dualarını iletmek için geldiler.

Epeyce bir zaman içeride kalıp, oradayken kendilerine ulaşan Risale-i Nur ve keyfî şekilde yasaklandığı güne kadar Yeni Asya ile nefes alıp moral bulduklarını söyleyenler çoktu.

“Biz Risaleleri daha önce de okuyorduk, ama Üstadı ve Külliyatı, Yeni Asya’yı tanıdıktan sonra anlamaya başladık” diyenler de.

Çocuklarıyla birlikte gelen ve çoğunluğu öğretmen olan çiftlerden, haklarında verilen fiks mahkûmiyet sürelerinin bir kısmını yattıktan sonra şartlı tahliye ile bırakılıp, kalan süre için Yargıtay’ın kararını bekleyenler var. 

Ancak “terör örgütü üyesi” olmakla itham ve mahkûm edildikleri halde hiçbirinin hiçbir şekilde “terörist”e benzer bir tarafı yok!

Duamız, terörle de, darbeyle de hiçbir ilgileri olmamasına rağmen “terörist ve darbeci” ilan edilen insanların artık feraha çıkması.

Bu hafta sonu İZKİTAP Fuarındaki söyleşi ve imza programlarında buluşmak dileğiyle.

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    Risale-i Nur Külliyatı

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