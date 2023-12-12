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12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Ankara Kitap Fuarı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Aralık 2023, Salı
Yeni sezonda Mersin, İzmir ve Şanlıurfa’dan sonra, geçtiğimiz hafta sonunda Ankara Kitap Fuarına katıldık. Diğer fuarlarda olduğu gibi Yeni Asya olarak bu fuara iştirakimiz de tamamen okuyucularımızın inisiyatifi, desteği ve sahiplenmesiyle gerçekleşti; ATO’nun fuar salonunda da Risale-i Nur’un ve medyadaki dili olan Yeni Asya’nın bayrağı dalgalandı.

Bizim imza ve söyleşi programları için katıldığımız gün, fuara ziyaretçi akını da son derece yoğundu. Gittikçe ağırlaşan ve önceki fuarlara katıldıkları halde bu defa katılamayan yayınevi sayısının 100’ü bulmasına sebep olan ekonomik krize, kitap fiyatlarının yüksekliğine ve insanların alım gücündeki ciddi düşüşe rağmen Ankaralı kitapseverlerin fuara gösterdiği büyük ilgi takdire şayan ve ümit vericiydi.

Yüksek stand kiralarına ilaveten fuar yönetiminin uyguladığı giriş ve otopark ücretleri ise eleştirilmesi gereken hususlardan biriydi.

Sürekli artan maliyetlerin kıskacında ayakta kalma mücadelesi veren kitap yayıncılığının özel olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekirken fuarlarda stand kiralarının alabildiğine yüksek tutulması ve ziyaretçilere ek külfetler yükleyen ücretler konulması olacak şey değil.

Bunlara rağmen standımıza uğrayan ve taşçılık yaparak geçinmeye çalıştığını söyleyen KHK’lı polisin ve benzer durumdaki diğerlerinin fedakârlığı ise her türlü takdirin üzerinde.

Her fuarda olduğu gibi Ankara’da da, aralarında profesörlerin, TSK ve emniyet mensuplarının, öğretmenlerin, diğer kamu kurumlarında çalışırken ihraç edilenlerin de bulunduğu ve bazıları medrese-i Yusufiye serencamını da yaşamış çok sayıda süreç mağduru standımıza gelerek kitap aldı, teşekkür ve dualarını iletti.

Yoğun katılımla gerçekleşen “Krizleri nasıl aşarız?” konulu söyleşimizde inanç, maneviyat, ahlak, hukuk, adalet, siyaset, eğitim, ekonomi ve iklim gibi pek çok alanda iç içe geçmiş olarak yaşadığımız derin krizlerin, Allah’ın hem varlık âlemine koyduğu yaratılış kanunlarına, hem de gönderdiği elçiler ve kitaplarla bildirdiği iman, adalet, hürriyet... eksenli hayat nizamına sırt çevirmemizden kaynaklandığını ve bunları ancak topyekûn bir iman, ahlak, adalet, demokrasi, hürriyet ve fıtrata dönüş seferberliği ile aşabileceğimizi vurguladık.

Sincan ve Fidan Kültür Merkezlerindeki sohbetlerimizle tamamlanan ve gayet verimli geçen Ankara programımızda bize bir kez daha kucak açan Ankaralı okurlarımıza teşekkür ediyor, fuar organizasyonundaki emek, katkı ve gayretleri için tebriklerimizi iletiyoruz.

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