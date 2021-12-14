Ankara notları

En son geçen yılın Şubat ayında kitap fuarı vesilesiyle gittiğimiz Ankara’ya, araya giren pandemi fasılasının ardından, iki yıla yakın bir süre sonra tekrar gitme imkânı bulduk.

Cuma sabahı İstanbul’dan Prof. Dr. İlyas Üzüm, Süleyman Demir ve Âdem Başkaya ile yola çıktık. Cuma’yı Düzce-Konuralp Merkez Camiinde kıldık. Orada buluştuğumuz Denetim Kurulu Başkanımız İsmail Özdemir ve akademisyen dostlarımızla sohbet ettik.

Tarihî bir yerleşim olan Konuralp’te caminin hemen üst tarafında bulunan, tarihinin MÖ 3000 yılına uzandığı ifade edilen ve kazı çalışmalarının sürdüğü antik tiyatro ve arena alanını görüp, Özdemir’in de ziyaret ekibine dahil olmasıyla yolumuza devam ettik.

Ankara’da ilk durağımız Sincan’dı. Akşam sohbetine katıldık. Prof. Üzüm’ün “Çağımızda Kur’an’a tam ayna olan bir tefsir olarak Risale-i Nur’daki meslek ve meşrep ölçüleri Yeni Asya’da tezahür ediyor” diye özetleyebileceğimiz dersi alâka ve takdirle takip edildi.

Ertesi gün önce Kızılay’daki büromuza gittik. Önceki yıllarda burada yapılan hizmet, toplantı, istişare ve ziyaretleri yad ettik. Bunların güncellenerek devamı gereğini paylaştık. Siyasetin yeni bir değişimin eşiğinde olduğu bir aşamada, bu sürecin doğru yönetilmesine katkı vermek adına yapmamız icab edenlerle ilgili fikir teatilerinde bulunduk.

Ardından, öteden beri önemli hizmetlere vesile olan ve bu dönemde çok sayıda üniversiteliyi misafir etmeye başlamasıyla birlikte daha da hareketlendiğini memnuniyetle gördüğümüz Fidan Kültür Merkezine geçtik ve oradaki sohbet programlarına iştirak ettik.

Risale-i Nur ölçüleri çerçevesindeki duruş ve hizmetlerimizin taşıdığı öneme farklı boyutlarıyla tekrar vurgu yapılan bu sohbetler de gayet verimli, istifadeli ve feyizli geçti.

Pazar günü ise üniversiteli gençlerle bir araya gelerek sohbet ettik. Güncel konular ve hizmet gündemlerimizle ilgili olarak değerlendirmeler yaptık; gençlerimizi bilhassa yayın hizmetlerinin her alanında aktif bir şekilde devreye girmeye davet ve teşvik ettik.

Müfritane irtibat manasının bir kez daha tahakkukuna vesile olurken, bizi bekleyen yeni hizmet projelerine yoğunlaşma irademizi tazeleyen Ankara programına katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.