“Ara”dan sonra

Kısa bir tatil arası verdiğimiz için birlikte olamadığımız günlerde yeni vefat haberleri almaya devam ettik.

Bunlardan ikisi manşetlerimize konu oldu. Biri Üstad Bediüzzaman’la ilgili bir kitap yazmış olan Avustralyalı Müslüman gazeteci Peter Barnett, diğeri bir zamanlar sosyalist, hattâ Marksist düşünceye yakın olduğu halde Nur hareketi için objektif ve hakperest değerlendirmeler yapmış olan sosyolog Prof. Dr. Cahit Tanyol.

Barnett’i manşetlerimize taşınan “Risale-i Nur çağın sorularına cevap, hastalıklarına ilaç ve gençliğin manevî muhafızı;” Tanyol’u “Ülkenin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir; Said Nursî ‘Rus da dinsiz kalamaz’ dedi, haklı çıktı; M. Kemal devlet gücüyle korunuyor, Nutuk pek bilinmiyor. Risale-i Nur halkın bütün kesimleri ve üniversite gençliği tarafından okunuyor” mesajları ve diğer kıymetli tesbit ve yorumlarıyla hatırlayacağız.

Allah rahmet eylesin. Ailelerinin başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

Geride kalan günlerin hizmetimiz açısından kayda değer etkinliklerinden biri, geçen haftasonu Barla’da yoğun bir katılımla yapılan mağaza temsilcileri toplantımız oldu.

İzmir, İzmit, Düzce, Kütahya, Bursa, Trabzon, Kırşehir, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Tokat, Eskişehir, Uşak, Konya, Ankara, Denizli gibi merkezlerden temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleşen toplantıda neşriyat hizmetlerimizin mevcut durumu ve yeni projeler hakkında bilgi verildi ve fikir alışverişi yapıldı.

Korona ortamında tedbirleriyle yapılıp çok verimli ve istifadeli geçen bu istişareler, Risale-i Nur’un ilk telif merkezi olan bir mübarek beldede, o manaların medya ve neşriyat âleminde tahakkuku için yarım asrı aşkındır verilen hizmetlere yeni ufuklar açacak inşaallah.

Barla’da evvelce ilettiğimiz ve bu gidişimizde yine müşahede ettiğimiz bir hususu tekrar ifade etmek istiyoruz: Son süreçte yaşananlar sebebiyle Barla yine çok boş ve ıssız.

Önceki yıllarda bu vakitlerde yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı, yerlerde şimdi neredeyse hiç hareket yok. Üstadın evi, Cennet Bahçesi, kabristan, Çam Dağı ve diğer menziller...

Beldede, gelen misafirlere hizmet vermek üzere açık olan tek yer Yeni Asya Tesisleri.

Üstadın ikinci evinin müze yapıldığı bir ortamda ortaya çıkan bu hazin tabloyu değiştirmek de bize düşen önemli görevlerden biri.

