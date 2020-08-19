"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Ara”dan sonra

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Ağustos 2020, Çarşamba
Kısa bir tatil arası verdiğimiz için birlikte olamadığımız günlerde yeni vefat haberleri almaya devam ettik.

Bunlardan ikisi manşetlerimize konu oldu. Biri Üstad Bediüzzaman’la ilgili bir kitap yazmış olan Avustralyalı Müslüman gazeteci Peter Barnett, diğeri bir zamanlar sosyalist, hattâ Marksist düşünceye yakın olduğu halde Nur hareketi için objektif ve hakperest değerlendirmeler yapmış olan sosyolog Prof. Dr. Cahit Tanyol.

Barnett’i manşetlerimize taşınan “Risale-i Nur çağın sorularına cevap, hastalıklarına ilaç ve gençliğin manevî muhafızı;” Tanyol’u “Ülkenin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir; Said Nursî ‘Rus da dinsiz kalamaz’ dedi, haklı çıktı; M. Kemal devlet gücüyle korunuyor, Nutuk pek bilinmiyor. Risale-i Nur halkın bütün kesimleri ve üniversite gençliği tarafından okunuyor” mesajları ve diğer kıymetli tesbit ve yorumlarıyla hatırlayacağız.

Allah rahmet eylesin. Ailelerinin başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

Geride kalan günlerin hizmetimiz açısından kayda değer etkinliklerinden biri, geçen haftasonu Barla’da yoğun bir katılımla yapılan mağaza temsilcileri toplantımız oldu. 

İzmir, İzmit, Düzce, Kütahya, Bursa, Trabzon, Kırşehir, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Tokat, Eskişehir, Uşak, Konya, Ankara, Denizli  gibi merkezlerden temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleşen toplantıda neşriyat hizmetlerimizin mevcut durumu ve yeni projeler hakkında bilgi verildi ve fikir alışverişi yapıldı.

Korona ortamında tedbirleriyle yapılıp çok verimli ve istifadeli geçen bu istişareler, Risale-i Nur’un ilk telif merkezi olan bir mübarek beldede, o manaların medya ve neşriyat âleminde tahakkuku için yarım asrı aşkındır verilen hizmetlere yeni ufuklar açacak inşaallah.

Barla’da evvelce ilettiğimiz ve bu gidişimizde yine müşahede ettiğimiz bir hususu tekrar ifade etmek istiyoruz: Son süreçte yaşananlar sebebiyle Barla yine çok boş ve ıssız.

Önceki yıllarda bu vakitlerde yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı, yerlerde şimdi neredeyse hiç hareket yok. Üstadın evi, Cennet Bahçesi, kabristan, Çam Dağı ve diğer menziller... 

Beldede, gelen misafirlere hizmet vermek üzere açık olan tek yer Yeni Asya Tesisleri.

Üstadın ikinci evinin müze yapıldığı bir ortamda ortaya çıkan bu hazin tabloyu değiştirmek de bize düşen önemli görevlerden biri.

Okunma Sayısı: 375
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krizi aşmanın formülü: Çalışana yatırım

    Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

    Tahribatın bedeli ağır olacak

    Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat

    Depremlerden ders alınmadı

    Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

    Virüs kontrolsüz şekilde yayılıyor

    Yetkilileri harekete geçiren görüntü

    Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

    DMÖ: Temmuz ayı 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

    Bir insanlık trajedisi de Samsun'da gözlemlendi

    Askeri hareketliliğin devam ettiği Mali'de son durum?

    Gazze'de insani kriz uyarısı

    Türkiye'de 1263 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    'Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir'

    Refik Hariri suikastı davasında karar

    AB Konseyi Başkanı, Putin'le Belarus'u görüştü

    Ayasofya tepkileri şaşırtıcı ve ölçüsüz

    DSÖ: Aşı milliyetçiliğine son verin

    81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ara”dan sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede ihlâs (3)
    Hasan KOÇ

    Zulme taraftarlığın dünyadaki cezası
    Ahmet BATTAL

    Türk demokrasisi, bağımsızlık, özgürlük ve Kemalistler
    Faruk ÇAKIR

    Çağrılar karşılık bulsun
    Genel

    Tahribatın bedeli ağır olacak
    Genel

    Krizi aşmanın formülü: Çalışana yatırım
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’a göre “küresel büyücüler”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.