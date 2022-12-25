Asıl olan, manevî hizmetler

Üstad On Yedinci Lem’anın Altıncı Nota’sında şu manidar tesbiti seslendirir: “İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab (sebepler) çoktur... Halbuki baki olan ahirete ve uzun hayat-ı ebediyeye davet eden azdır.” (Lem’alar, s. 304).

Hemen hemen bir asır önce dile getirilen bu önemli tesbit, bugün için çok daha fazla geçerli. Herşey “üç günlük” dünya hayatına göre tanzim edilmiş. Sanki ahiret yokmuşçasına bir anlayış, bütün alanlarda hâkim.

Üstad, “Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe (ahlâksız medeniyet) ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır; tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır” (Mesnevî-i Nuriye, s. 198) ifadeleriyle yine aynı gerçeğe dikkat çekiyor.

Ve “Madem kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim meselesidir; elbette vazifeler yalnız milletin hayat-ı dünyeviyesine ait içtimaî ve siyasî ve askerî vazifelere münhasır değildir” diyerek, şu önemli noktayı vurguluyor: “Yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed (sonsuzluk) tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı (karanlık) yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir.”

Sonra, insan ruhunun en temel ve zarurî ihtiyaçlarına cevap verecek “manevî vazifeler”e dikkat çekerken şöyle diyor Üstad:

“O vazifelerin en mühimi, ebed yolunda seyahat için pasaport varakası (belgesi) ve berzah zulümatında (kabirle girilen âlemin karanlığında) kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin (sonsuz mutluluğun) anahtarı olan imandır, imanın ders ve takviyesidir.”

(Tarihçe-i Hayat, s. 488)

(Konuyla ilgili daha geniş değerlendirmeler için İman Hizmeti kitabımıza bakılabilir.)

İşte cemaatlerin asıl gündemi bu konuları merkezine alan manevî hizmetler olmalı. Fitne sürecinin gayyasında birbirini dışlayıp itibarsızlaştırmaya ve suçlamaya devam ederek değil, samimî bir özeleştiri, helalleşme, ittifak ve ittihadla tam bir kardeşlik, tesanüd ve dayanışma içinde yekdiğerini tamamlayarak.

Olup bitenlerden sonra ve gittikçe büyüyen manevî yangın karşısında bu hizmetlere ihtiyacın çok daha fazla arttığını idrak ederek.

