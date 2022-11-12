Asker-MİT güdümünde savrulan dış politika

Askerî Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği üyesi Muhsin Dalfidan’ın gazeteduvar’da çıkan ve “AKP iktidarında rejim sivilleşmedi, militarizm şekil değiştirerek daha da güçlendi” diye özetleyebileceğimiz değerlendirmesi Yeni Asya’ya manşet olmuştu.

Şeklen bakıldığında MGK’daki sivil üyelerin artması, kuvvet komutanlıklarının Millî Savunma, jandarmanın İçişleri Bakanlığına bağlanması gibi adımlar sivilleşme görüntüsü veriyor. Ama sistem ve işleyişte militarizmin ağırlığı azaldı mı, orası tartışma götürür.

İç siyasette güvenlikçi politikaların daha da öne çıkması ve askerî operasyonlara dair eleştirel yaklaşımlar karşısındaki tahammülsüzlük bu noktada önemli göstergelerden.

Bütçedeki payı artan savunma harcama ve yatırımlarının demokratik denetim sistem ve mekanizmalarının dışında tutulması da.

Ki, ekonomik dengelerin bozulup ülkenin kriz ortamına girmesinde bu durumun da çok önemli bir payı olduğu ifade ediliyor.

Diplomat kökenli İyi Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’in değerlendirmesi ise, tek adam rejiminin ve militarizmin dış politikadaki yansımalarına şöyle dikkat çekiyor:

“Dış ilişkilerimizde Cumhurbaşkanlığının mutlak ağırlığının yanında Millî Savunma Bakanlığının da payı hiçbir zaman olmadığı kadar arttı. Keza, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da öne çıkıyor. Bu tesbit hem karar, hem de uygulama aşamaları için geçerli.”

Dışişleri Bakanlığının köklü diplomasi tecrübesi dışlanır ve son dönemdeki büyükelçi atamalarında çoğunlukla meslek dışı isimler tercih edilirken Saray-MSB-MİT üçgeninde yürütülen dış politikanın ülkeyi nereye götürdüğünü ise Sezgin şöyle ifade ediyor:

“Maalesef Türkiye’nin dış politikası kalmadı. Küresel dengeler değiştikçe Türkiye uluslararası ilişkilerinde savruldukça savruluyor. Toparlanmaya, bazı ülkelerle anlamsız yere bozulan ilişkileri normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama toparlanma bir türlü olmuyor, normalleşme ya tutmuyor yahut eksik kalıyor. Niye? Çünkü iktidar uluslararası alanda çok şeyi, özellikle güvenilirliğini yitirdi.”

Sivilleşme görüntüsüyle tek adam rejiminin kanatları altında işini yürüten asker ve istihbarat güdümündeki iç ve dış politikaların Türkiye’yi her alanda getirdiği yer ortada.