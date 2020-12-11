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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Askerî lise öğrencileri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Aralık 2020, Cuma
Askerî lise öğrencilerine karşı geçen yıldan itibaren operasyonlar yürütülmekte ve binlerce genç cezaevlerinde tutuklu bulunmakta.

Bu öğrenciler hakkındaki soruşturmalarda emniyet ve savcılığın elinde esas delil olarak ankesörlü telefon aramaları var. 

Yargıtay ankesörlü telefon aramalarını örgütün iletişim aracı olarak görüyor, 16. Ceza Dairesi özellikle ardışık aramaların varlığını delil olarak kabul ediyor, ama henüz bu öğrenciler hakkında bir karar vermiş değil. 

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan bu çocuklar, aramaların yapıldığı yıllarda 18 ve hatta bir kısmı 15 yaşından küçük. Çoğu, askerî liseden mezun dahi olamadı. Bu demek oluyor ki, bir rütbe veya yetkileri dahi yok. 

Bu çocukların “Terör örgütü nedir, örgüte üyelik ne anlama gelir?” sorularının anlam ve cevaplarını bildikleri ve örgüte üye oldukları düşünülemez. 

15 yaşından küçük bir çocuğun o yaşlarda bir terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü akla ve mantığa aykırıdır. 

Fakat bugün gelinen noktada binlerce genç—ki hemen hemen hepsi üniversitede okuyordu—tutuklandı ve tahliye edilecekleri günü bekliyor. 

Ama tahliye talepleri mahkemelerce hiçbir gerekçe yazılmadan, kanun maddesinin tekrarı yazılarak reddediliyor. 

Tutuklama tedbirinin şartları oluşmuş mu, oluşmamış mı, hiçbir hâkim dikkate almıyor. Bu çocuklar için kısaca “Kaçma şüphesi vardır” diyorlar. Ancak kaçma şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olmalı ki, bu dosyalarda böyle bir durum söz konusu değil. Ailesi ile birlikte yaşayan, üniversiteye giden çocuklar hepsi. 

Konu malûm yafta olunca en iyi hukukçular bile sessiz kalıyor, yapılan hak ihlallerini duymazdan, görmezden geliyorlar. Gerçekten darbeci olanlar elbette ki cezalandırılmalı; ama darbeyle de, irtibatlandırıldıkları “örgüt”le de hiçbir alâkası olmayanların üzerine gitme furyasına artık bir son verilmeli. 

Bir de bu gencecik insanlara yapılan işkencelerden bahsediliyor ki, eğer iddialar doğru ise bu da başlı başına korkunç bir hak ihlali ve insanlık suçu.

Bu çocuklar düzgün hayatları olan ve geleceklerini planlamaya çalışan masum gençler. Gece yarısı baskınlarıyla gözaltına alınarak tutuklanıyorlar. 

Bu mağduriyetlerin önüne geçmez isek ileride siyasetin hedef gösterdiği insanların hiçbiri adalet arayamaz hale gelir.

(Bir avukatın ilettiği mesajdan. Yapılanların son bulması dileğiyle.)

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