AYM’nin OHAL çıkmazı

Anayasa Mahkemesi’nin 15-20 Temmuz sürecinde en çok eleştirildiği konuların başında, OHAL KHK’larındaki fâhiş hukuksuzluklara göz yumup geçit vermesi ve o husustaki haklı itirazları geri çevirmesi geliyor.

Sürecin başından itibaren MGK’yı referans göstererek sergilediği bu tavrı, son dönemdeki bazı kararlarında inisiyatifi MGK’dan alıp yargıya aktarma yönünde bazı işaretler vererek değiştirmeye başladı gibi görünüyorsa da, başta yapılan hata hâlâ devam ediyor.

Bunun son örneği, başından beri dokunmadığı OHAL KHK’ları ile ihraç edilenlerden, OHAL Komisyonu’na yaptıkları başvuru reddedilip de bu red kararı idare mahkemesince onaylananların bir daha kamu hizmetine dönemeyecekleri yönündeki düzenlemeyi anayasaya aykırı bulmayan yeni bir kararı,

Bu karara Prof. Dr. İzzet Özgenç’in tepkisi:

“Düzenleme ölçülülük ilkesiyle bağdaşmaz. Hangi suçu işlerse işlesin, mahkûm olduğu cezayı çektikten belli bir süre sonra kişi yoksun olduğu hakları geri alabiliyorken, somut bir suç işlemedikleri halde kamudan ihraç edilen kişilerden bu imkânın ilânihaye esirgenmesinin hukukî bir izahı yoktur.”

Bu konulara duyarlılığıyla bilinen milletvekillerinden Mustafa Yeneroğlu da diyor ki:

“AYM, kesinleşmiş yargı kararına dayanmayan ‘üyelik ve mensubiyet’ kavramlarının masumiyet karinesini ihlal ettiğini belirtmiştir. Bu tesbitine rağmen aynı kararda ne yazık ki irtibat ve iltisak kavramları ve KHK’lıların ömür boyu kamu görevinden yasaklanmaları konularında anayasaya aykırılık görmemesi AYM açısından kara bir lekedir.

“Yargı kararına dayanmayan ve belirsiz kriterlerle gerçekleşen ihraçların kişiler açısından ömür boyu sonuç doğurması ve hatta güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri nedeniyle ihraç kişinin yakınlarının da kamu görevlerinden men edilmesi sonucunu doğurması sebebiyle OHAL’in kalıcılaştırılması anlamına gelir. Bu hükümlerin ‘ölçülü’ kabul edilmesi AYM’nin önceki ve AİHM’in güncel içtihatlarına açıkça aykırıdır.”

Bireysel başvurularda verdiği 26 bin ihlale karşı 261 bin red kararıyla, oyalama komisyonundan farksız bir profil çizen AYM, girdiği OHAL çıkmazında böyle kararlar verdikçe, güvenilir bir iç hukuk yolu olmaktan çıkar.