AYM’nin OHAL ikilemi

AYM’nin olağan dönem için verdiği son kararlar, OHAL dönemi için verdiği kararlarla çelişirken, yüksek mahkemenin nasıl zorlu bir ikilem içinde kaldığını da gösteriyor.

“KHK ile medya kapatılamaz” ve “Kişilerin millî güvenlik için tehlike oluşturduğuna karar verilen yapılara üye olup olmadığının kararını MGK değil, yargı verir” örnekleri, ülkeyi OHAL atmosferinden çıkarma ve normale döndürme niyetinin işaretleri olarak okunabilir.

KHK ihraçlarında masumiyet karinesine vurgu yapması, KHK çıkışlı yasadaki “üyelik ve mensubiyet” ifadelerini iptal etmesi, nedense iptal etmediği “iltisak” tabirinin yorumunu idarî yargının takdirine bırakması, “aidiyet, irtibat ve iltisak”la ilgili olarak “İçinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmeleri mümkün olan bu kavramların hukukî niteliği ve objektif anlamı ancak yargı içtihatlarıyla belirlenebilir” kaydını koymuş olması da.

Ülkenin 15-20 Temmuz sürecinde içine sürüklendiği durum ve geldiği nokta dikkate alındığında, bunlar çok önemli açılımlar.

Bilhassa OHAL zihniyetini, ortamını ve uygulamalarını hortlatıp kalıcılaştırma çabalarına karşı bir hukuk freni koyması cihetiyle.

AİHM’in de aynı yönde işaretler vermesinin ardından, olması gereken de buydu zaten.

Ve sürecin başından itibaren ısrarla ifade ettiğimiz hususların başında “önce yargının normalleşmesi gerektiği” hususu geliyordu.

Söz konusu AYM kararları, çok gecikmeli de olsa bunun öncü işaretleri olarak görülmeli.

Ancak olağana dönüş için bu önemli açılımları yapan AYM’nin, OHAL dönemindeki işlem, tasarruf ve kararlar için sergilediği tavırlarda aynı şeyi göremiyoruz ne yazık ki.

OHAL sürecinde yapılan ve hukuksuzluğu son derece aşikâr olan ihlaller için yapılan başvurularda çoğunlukla ya baştan red veya “Hak ihlali yok” kararı veren AYM’nin bu yaklaşımı ciddî bir çelişki tablosu oluşturuyor.

İhlallerin alabildiğine yoğunlaştığı OHAL ortamında hukuka çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkılması icab ederken, bu güvenceyi vermesi gereken kurumların başında gelen AYM’nin hukuksuzluklara vize veren tavrı OHAL sürecinde de kabul edilebilir gibi değildi, hele şimdi asla kabul edilemez.

AİHM’in “Hakları ihlal edildi” dediği tutuklu AYM üyelerinin durumuna duyarsız kalması da.