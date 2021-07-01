AYM travmayı aştıkça...

AYM’nin 15 Temmuz sonrası ve 20 Temmuz sürecinde MGK’yı referans gösteren tavrını hep eleştirdik. Konumu gereği hukuku herşeyin üstünde tutması gereken bir kurum olarak, yargının da, Meclisin de denetimi dışında çalışan bir kurula böyle bir “paye” vermesi, maalesef bu süreçteki hukuksuzlukların önünü açan bir sonuç doğurdu.

AYM’nin, hukuksuzluğu çok aşikâr OHAL KHK’larına dokun(a)maması da, OHAL perdesi altındaki zulümleri yapanları cür’etlendirdi.

Bunda, iki üyesinin 15 Temmuz’dan hemen sonra derdest edilip, bütün yerleşik kurallar çiğnenerek içeri tıkılmasının getirdiği korku psikolojisinin de herhalde büyük etkisi olmalı.

Travmanın oraya yansıması böyle oldu.

Aslında olması gereken, hukuk güvencesine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç hissedilen OHAL ortamında hukuk ve adalete çok daha özel bir duyarlılıkla sahip çıkılmasıydı.

Maalesef olmadı, neticesi de çok ağır oldu.

Ama gelinen noktada AYM’nin son kararlarıyla OHAL travmasından çıkma noktasında güçlü işaretler vermeye başladığı görülüyor.

20 Temmuz sonrasında KHK olarak çıkarılıp yasalaştırılan 6755 sayılı kanunun, millî güvenlik için tehdit olduğu tesbit edilen oluşumlarla ilişkili medya kuruluşlarının, ilgili bakan onayı ile kapatılıp malvarlıklarının Hazineye devrini öngören maddesini iptali bunlardan biri.

“KHK ile medya kapatılamaz” diye özetlenebilecek olan karar, OHAL’in artık sona erdiği, olağan dönemde OHAL mantığı ve KHK’ları ile hareket edilemeyeceği mesajı veriyordu.

Aynı kararda “İçinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmeleri mümkün olan aidiyet, irtibat, iltisak kavramlarının hukukî niteliği ve objektif anlamı ancak yargı içtihatlarıyla belirlenebilir” denilmesi de önemli bir mesajdı.

AYM’nin, yine OHAL ve KHK uzantısı bir yasadaki “üyelik ve mensubiyet” ifadelerini iptal ederken, kişilerin MGK tarafından millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, grup ve oluşumlara üye olup olmadıklarına sadece yargının karar verebileceğine hükmeden kararı, bu yönde atılmış ikinci adım.

Bu kararın, KHK ihraçları için çıkarılan ve süresi 31 Temmuz’da dolacak olan OHAL düzenlemesini 3 yıl uzatma planlarının konuşulduğu bir aşamada verilmesi de ilginç ve manidar.

AYM bu plana karşı ön alıp fren koyuyor.