Ayrımcılıkla adalet olmaz

“Ceza adaletinin olmadığı yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı, Meclisten geçtiği gün jet hızıyla onayladığı infaz yasasıyla sistemin işleyişini çok daha âdil hale getirdiklerini iddia ediyor.

Ve bu iddia şunu sorduruyor: Terör iftirasıyla içeride tutulmaya devam edilen bebek ve anneleri, hastaları, yaşlıları, gazetecileri ve diğerlerini kapsam dışında bırakarak mı?

Yine Cumhurbaşkanı “İnfaz yasasını vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirdik. Milletin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini dikkate aldık. Çocuk, yaşlı, hasta ve yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine bir insanî yaklaşım geliştirdik” diyor.

Bu ifadeler de aynı şeyi söyletiyor:

“Terörist” iftirasına uğrayanlar hariç!

“İnfazda milletin ve kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alındı” beyanına gelince:

Teklifin gündeme geldiği günden beri seslendirilen “Bebekler, anneler, hastalar, yaşlılar, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve siyasetçiler de bırakılsın” çağrılarını hiçe sayarak mı?

İnfaz teklifinin hukukçulardan saklanarak Meclise getirildiğini söyleyen ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Âdem Sözüer şöyle diyor:

“Deniliyor ki, anne 6 yaşına kadar çocuğu varsa serbest bırakılacaktır, ama bir istisna koymuş, şu suçlar olursa bu anneler yararlanamaz diye. Çocuk sahibi anneler için bir imkân getiriyorsanız bunların arasında suça göre bir ayrım yapmanız mümkün değil.”

Bu ayrımcılık hasta ve yaşlılar başta olmak üzere diğer mahpuslar için de söz konusu.

Açıkça belli ki, hassasiyetlerden dem vurulurken de yine ayrımcılık yapılıyor. Dikkate alınanlar ve alınmayanlar diye tasnif ediliyor.

Bu yaklaşımdan adalet çıkar mı?

Ahmet Taşgetiren’in yazdığı gibi infaz yasası toplumun bütün kesimleriyle barışmak için tarihî bir fırsattı. Ama yine bir türlü bitmeyen ve dinmeyen kin ve rövanş hesaplarına kurban edildi. Yazık oldu. İktidar oylarıyla geçen haksız, hukuksuz ve adaletsiz yasa Meclis tarihine yeni bir utanç belgesi olarak kaydoldu.

Şimdi top, bu yasayı hiç vakit geçirmeden hemen AYM’ye götürmesi beklenen ve gereken anamuhalefet partisinde. Umarız, öyle yapar ve vahim yanlışın yüksek mahkeme tarafından düzeltilmesi sürecini hızlandırır.

Gelişmeleri bu duyarlılıkla izleyeceğiz.

* Adana'da uzun zamandır rahatsız olan hizmet kahramanı ve Yeni Asya gönüllüsü muhterem Nevzat Dinçer'in vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Değerli eşi Emel Hanım başta olmak üzere ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.