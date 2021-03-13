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13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bakanın AİHM çelişkileri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Mart 2021, Cumartesi
AİHM’in malûm davalardaki başvurular için “İç hukuk tüketilmedi” gerekçesiyle verdiği red kararlarını âlâyı vâlâ ile duyuran iktidar medyası dünkü yazımıza konu ettiğimiz son kararını hiç duymamış gibi davranıyor ve yok sayıyor.

Gerçi belki haberi olmamış da olabilir (!); çünkü sadece Sarayın propaganda birimi, onun kontrolündeki kaynaklar ve bu mekanizmanın tamamını yöneten “merkez”ce eline tutuşturulan dosyaları haber yaptığı malûm...

Ama medyanın bilerek ve bilmeyerek yaptığı bu sansür ve karartmaya rağmen AİHM’in o kararı, alındığı tarih, karar sayısı ve alabildiğine detaylı muhtevası ile sosyal medya gündeminde.

Ve muhakkak ki, o kararda yöneltilen çetin soruların muhatabı olan hükümetin, özellikle de doğrudan ilgili bakanlıkların bilgisinde.

Bunların başında elbette ki Adalet Bakanlığı geliyor. Ve Bakan Gül son beyanlarında bu karara hiç değinmeden AİHM’i “çifte standart” uygulamakla suçlarken şunları söylüyor:

“AİHM’in çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı bile demokratik toplum için tehdit olarak görürken, ‘Türkiye’de siyasî maddelerle faaliyetler yapıldığı’ gibi asla kabul edemeyeceğimiz kararlar da veriliyor.” (aa, 9.3.21)

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sorularını cevaplarken bunları söyleyen Gül, açıkça belli ki hayli rahatsız. Ama nedense (!) bu rahatsızlığının sebebini açıktan söyleyemeyip lâfı geveliyor.

AİHM’e atfen aktarıp asla kabul edemeyeceklerini söylediği “Türkiye’de siyasî maddelerle faaliyetler yapıldığı” eleştirisi ile neyi kast ediyor Gül? Burada kullandığı dil hukuk dili değil, sıradan ve yüzeysel bir siyasetçi dili.

Gül’ün elbette siyasetçi kimliği de var, ama AİHM ve kararları söz konusu olduğunda bu kimliğiyle değil, Adalet Bakanı sıfatıyla ve çok daha dikkatli bir hukuk diliyle konuşması icab eder.

Kaldı ki, aynı programdaki beyanlarında, geçen Ocak ayından itibaren, AİHM ve AYM’den dönen mahkeme kararlarını, Bakanlık olarak HSK eliyle ilgili hâkim ve savcılara gönderip, “Verdiğin karardan dolayı ihlâl kararı çıktı, dolayısıyla sen terfi edecekken etmiyorsun” demeye başladıklarını söyleyen de yine kendisi.

AİHM kararlarından çifte standartla suçladıklarını bu uygulamanın dışında mı tutacak? 

Ki daha önce AİHM kararlarında gereğini yaptıklarını söylerken bu ayrımı yapmamıştı!

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